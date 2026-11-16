Srbiju čeka težak meč!
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GRČKA DOČEKUJE SRBIJU U POSLEDNJEM KOLU LIGE NACIJA: Evo gde možete gledati direktan prenos!
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Fudbalska reprezentacija Srbije gostuje selekciji Grčke u šestom, ujedno i poslednjem kolu grupne faze Lige nacija.
"Orlovi" će na gostujućem terenu pokušati da ostvare što bolji rezultat i na pravi način završe nastup u ovom izdanju takmičenja.
Foto galerija sa Marakane Foto: Pedja/STARSPORT, Luka Milosavljevic/Starsport
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Pred izabranicima selektora Srbije Veljka Paunovića nalazi se zahtevno gostovanje protiv kvalitetne grčke selekcije, koja će imati prednost domaćeg terena i podršku svojih navijača.
Očekuje se zanimljiv duel dva nacionalna tima, a Srbija će imati priliku da pokaže svoje mogućnosti protiv protivnika koji tradicionalno ume da bude neugodan.
Utakmica Grčka - Srbija igra se od 20.45, a direktan prenos obezbeđen je na televiziji Arena Sport Premium 1.
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