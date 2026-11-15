Selektor Grčke Ivan Jovanović održao je konferenciju za medije, na kojoj mu je postavljeno pitanje da li može da pripomogne Srbiji, s obzirom da bi u nekoj varijanti i remi bio dovoljan obema ekipama.

"Možda Srbiji odgovara bod, ali je očigledno da nama verovatno ne odgovara. Mislim da će biti zaista interesantna utakmica i drago mi je da i jedna i druga ekipa imaju razloge da odigraju što bolje mogu, svaka na osnovu cilja koji ima. Mi tražimo poslednju šansu da dođemo do 11 bodova i sačekamo rezultat Nemačka - Holandija. Neće biti lako. Rekao sam već, Srbija možda nema bodove, ali nije zaslužila da nema bodove. Jer, na prethodnim utakmicama je imala svoje momente, koje je mogla da iskoristi da ima malo bolju poziciju nego što je ima sada", rekao je Ivan Jovanović.