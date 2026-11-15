Dodajte Kurir u vaš Google izbor

Slušaj vest

Fudbalska reprezentacija Crne Gore pobedila je danas u Limasolu selekciju Kipra rezultatom 4:1 (1:0) u utakmici poslednjeg, šestog kola grupe C2 Lige nacija.

Golove za Crnu Goru postigli su Milutin Osmajić u 5, Milan Vukotić u 58. i Nikola Krstović u 67. i 83. minutu.

Jedini strelac za Kipar bio je Joanis Pitas u 52. minutu iz penala.

1/7 Vidi galeriju Fudbalska reprezentacija Crne Gore Foto: Xenophon Karakalos/ZUMA Press Wire / Shutterstock Editorial / Profimedia, SAVO PRELEVIC / AFP / Profimedia

U drugom meču šestog kola grupe C2, Letonija i Jermenija su odigrale bez golova.

Fudbaleri Crne Gore su osvojili prvo mesto u grupi C2 sa 16 bodova i izborili su plasman u B Diviziju Lige nacija. Kipar je drugi na tabeli sa osam bodova, Jermenija je treća sa šest, dok je Letonija poslednja sa dva.

Crna Gora je ujedno kao najbolja reprezentacija u C Diviziji Lige nacija obezbedila baraž za plasman na Evropsko prvenstvo 2028. godine.