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Sutra je utakmica u kojoj želimo da sačuvamo naš ponos, dobrom partijom, ali i osvojenim bodovima. Svesni smo da je ovaj ciklus Lige nacija za nas rezultatski bio jako loš, ali je istovremeno predstavljao veliko iskustvo, rekao je selektor fudbalske reprezentacije Srbije Veljko Paunović uoči utakmice protiv Grčke.

1/7 Vidi galeriju Veljko Paunović, konferencija za medije pred mečeve Lige nacija Foto: Dusan Milenkovic ©/2026 Dusan Milenkovic/Starsport.rs ©

Srbija sutra od 20.45 sati gostuje u Volosu u poslednjem meču A2 grupe Lige nacija.

"Dobili smo dobar fudbalski uzorak koji nam pokazuje na čemu sve treba da radimo i šta da popravljamo, kako bismo u kvalifikacije ušli u boljem takmičarskom izdanju", istakao je Paunović na konferenciji za medije.

Govoreći o Grčkoj, Paunović je naglasio da ubedljiv poraz u Holandiji (7:0) ne menja njegovo mišljenje o kvalitetu ekipe koju predvodi Ivan Jovanović.

"Grčkoj se u poslednjoj utakmici dogodilo nešto što se ponekad dešava u fudbalu. Takav poraz svakako boli, ali kada pogledamo njene dosadašnje igre, utakmicu sa nama u Beogradu i ostale nastupe, mislim da grčka javnost ima mnogo razloga da bude zadovoljna i da očekuje dobre rezultate u budućnosti. Gledali smo utakmicu sa Holandijom. Grčka nije izgubila svoj identitet, ličila je na sebe u fazama igre u kojima je dobra, i sa loptom i u tranzicijama. Nije bila efikasna, a Holandija je imala izuzetan dan.

Upravo zbog toga, selektor Srbije očekuje snažnu reakciju domaćina.

"Očekujemo reakciju i pun stadion. Čuli smo da ovde postoji zaista dobra publika. Svaki protivnik posle poraza želi da, po povratku kući, što pre popravi utisak. Spremni smo za to i očekujemo težak meč", poručio je Paunović.