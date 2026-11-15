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Fudbalska reprezentacija Srbije u ponedeljak od 20.45 gostuje Grčkoj u poslednjoj utakmici A2 grupe Lige nacija.

Srbija je trenutno poslednja u grupi bez bodova.

1/10 Vidi galeriju Foto galerija sa Marakane Foto: Pedja/STARSPORT, Luka Milosavljevic/Starsport

Uprkos tome, "Orlovi" i dalje imaju dobre šanse da izbegnu direktno ispadanje iz A divizije, odnosno da izbore baraž.

Dobra okolnost po tim Veljka Paunovića jeste da će već večeras biti jasno šta će im biti potrebno u Volosu.

Prema propozicijama takmičenja, od četiri poslednjeplasirane selekcije u elitnom rangu, dve najlošije direktno ispadaju u B diviziju, dok preostale dve ekipe igraju baraž.

U baražu će biti i dve slabije trećeplasirane ekipe iz A divizije, kao i četiri drugoplasirane iz nižeg ranga.

Pored Srbije, poslednje mesto u svojim grupama bez bodova zauzimaju Češka i Turska. Pri tom, imaju lošiju gol-razliku od "Orlova". Obe reprezentacije imaju minus deset, a Srbija minus sedam.

Iz ovog razloga, oči fudbalske Srbije biće usmerene ka Bordou i Osijeku.

Turska gostuje Francuskoj u okviru A1 grupe, a Češka Hrvatskoj u okviru A3 grupe. Poraz Turske i Češke praktično bi Srbiji garantovao baraž, sem u slučaju ubedljivog poraza u Grčkoj sa četiri ili više gola razlike.