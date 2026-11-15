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Posle punih 11 godina Ronaldinjo Gaučo (48) je odigrao zvaničan meč!

Brazilski mađioničar je posle tačno 4.068 dana obukao "desetku" u pobedi njegove Ravene u derbiju Serije C protiv Forlija.

1/4 Vidi galeriju Ronaldinjo Gaučo, povratak na teren 15.11.2026 Foto: Marek Ladzinski/ZUMA Press Wire / Shutterstock Editorial / Profimedia, IMAGO / imago sportfotodienst / Profimedia, Italy Photo Press / Zuma Press / Profimedia

I odmah je jednim potezom podsetio na slavne dane. Inicirao je akciju kada je doturio loptu svom saigraču, a ovaj Donatiju za spektakularan pogodak u 35. minutu.

Ravena je na kraju slavila sa 2:0, a Ronaldinjo je odigrao samo prvo poluvreme.

Inače, na stadionu "Beneli" bilo je prisutno 7.000 gledalaca. Na tribinama je Ronaldinja i ekipu dočekala parola "Iterum rudent leones" (Lavovi će ponovo rikati).

Zanimljivo je da je utakmica prenošena na čuvenom Tajms skveru u Njujorku.

Podsetimo, Ronaldinjo je poslednju utakmicu odigrao za Fluminense u septembru 2015. godine. Poslednji pogodak je postigao 18. maja 2015. godine.