SVET JE OVO ČEKAO 4.068 DANA: Ronaldinjo se vratio iz penzije na teren! Usledio je potez koji mogu da izvedu samo velemajstori
Posle punih 11 godina Ronaldinjo Gaučo (48) je odigrao zvaničan meč!
Brazilski mađioničar je posle tačno 4.068 dana obukao "desetku" u pobedi njegove Ravene u derbiju Serije C protiv Forlija.
I odmah je jednim potezom podsetio na slavne dane. Inicirao je akciju kada je doturio loptu svom saigraču, a ovaj Donatiju za spektakularan pogodak u 35. minutu.
Ravena je na kraju slavila sa 2:0, a Ronaldinjo je odigrao samo prvo poluvreme.
Inače, na stadionu "Beneli" bilo je prisutno 7.000 gledalaca. Na tribinama je Ronaldinja i ekipu dočekala parola "Iterum rudent leones" (Lavovi će ponovo rikati).
Zanimljivo je da je utakmica prenošena na čuvenom Tajms skveru u Njujorku.
Podsetimo, Ronaldinjo je poslednju utakmicu odigrao za Fluminense u septembru 2015. godine. Poslednji pogodak je postigao 18. maja 2015. godine.