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Bivši proslavljeni belgijski fudbaler Rađa Naingolan (38) suočava se sa zatvorskom kaznom zbog učešća u pranju novca od šverca kokaina.

Bivši fudbaler Kaljarija, Rome, Intera i brojnih drugih klubova u petak je seo na optuženičku klupu zbog pomenutih krivičnih dela koja mu se stavljaju na teret.

1/7 Vidi galeriju Rađa Naingolan Foto: Giuseppe Maffia / Alamy / Alamy / Profimedia, EPA/ETTORE FERRARI, Profimedia

Belgijska policija je 27. januara prošle godine uhapsila Naingolana u okviru istrage o krijumčarenju kokaina u luci Antverpen. On je sutradan optužen za učestvovanje u kriminalnoj organizaciji u svojstvu njenog člana, nakon čega je pušten na slobodu uz kauciju.

Belgijsko tužilaštvo zatražilo je kaznu zatvora u trajanju od dve godine za Naingolana (u poređenju sa kaznom od 14 godina zatvora i novčanom kaznom od 800.000 evra, koliko su tražili za navodne vođe kartela), dok su njegovi advokati zatražili potpuno oslobađanje od optužbi.

Prema navodima tužilaštva, on je navodno primio 105.500 evra u gotovini, stečenih na nezakonit način, putem Nasr-Edina Sekakija, mlađeg brata kriminalca Ašrafa Sekakija. Naingolan je potom taj novac, u sedam navrata, uplatio na bankovni račun majke pomenutog kriminalca, iako je znao kakvog je porekla taj novac.

Rađa je rekao da se na ovakav korak odlučio kako bi mogao da podmiri visoke troškove alimentacije, jer, kako je objasnio sudiji, sa plate od 450.000 evra mesečno koju je nekada imao u Interu, spao je na 10.000 evra koliko je zarađivao u Belgiji. Zbog toga je plaćanje mesečne alimentacije od 45.000 evra postalo neodrživo.

Naingolan je negirao da je znao preklo novca koji mu je dao pomenuti kriminalac Sekaki.

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