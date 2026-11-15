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Utakmica Lige nacija između Španije i Engleske počela je velikim skandalom.

Uoči utakmice rasprodat "Metropolitan" horski je izviždao himnu Engleske.

Španija - Engleska, Liga nacija 15.11.2026 Foto: Cesar Cebolla / PRESSINPHOTO / imago sportfotodienst / Profimedia, Adelina Cobos / imago sportfotodienst / Profimedia, Zed Jameson / imago sportfotodienst / Profimedia

 To je izazvalo zaprepašćenje u Engleskoj, ali i Španiji.

Novinar španske Marke Migel Anhel Lara podsetio je da ovo nije prvi put da Španci zvižde himni protivnika. To se, između ostalog, desilo i Srbiji prošlog marta.

"Ovo nije prvi put da se to dešava. Zvižduci nad himnama zemalja rivala dešavali su se prečesto. Luis Enrike, u Sevilji, na dan kada se Španija kvalifikovala za Svetsko prvenstvo u Kataru, žalio se na zvižduk švedske himne. Prošlog marta, u Viljarealu i Barseloni, to se dogodilo sa himnama Srbije i Egipta."

Inače, na društvenim mrežama se potencira potez selektora Engleske Tomasa Tuhela. Nemački stručnjak je ironičnim osmehom propratio gest španskih navijača.

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