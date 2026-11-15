Novinar španske Marke Migel Anhel Lara podsetio je da ovo nije prvi put da Španci zvižde himni protivnika. To se, između ostalog, desilo i Srbiji prošlog marta.

"Ovo nije prvi put da se to dešava. Zvižduci nad himnama zemalja rivala dešavali su se prečesto. Luis Enrike, u Sevilji, na dan kada se Španija kvalifikovala za Svetsko prvenstvo u Kataru, žalio se na zvižduk švedske himne. Prošlog marta, u Viljarealu i Barseloni, to se dogodilo sa himnama Srbije i Egipta."