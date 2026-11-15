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Španski drugoligaš Tenerife vratio se danas takmičenjima u domaćem prvenstvu, prvi put od smrti fudbalera te ekpe Hesusa De Migela posle sudara sa protivničkim golmanom, i pobedio Seutu 2:0.

De Migel je umro 3. novembra, dan pošto se sudario sa golmanom Andore Hesusom Ovonom u završnici prvenstvene utakmice. U pokušaju da dođe do lopte njega je golman snažno udario nogom u grudi, posle čega je 30-godišnji fudbaler doživeo srčani udar.

1/8 Vidi galeriju Hesus de Migel Foto: Amiir Amedjoua / imago sportfotodienst / Profimedia, AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Brojni klubovi, navijači i sportski radnici od tada su se opraštali od De Migela, a tokom utakmice na stadionu "Eliodoro Rodriges Lopes" danas su to učinili fudbaleri Tenerifa i Seute.

Uoči utakmice održan je minut ćutanja, a igrači obe ekipe su na teren izašli u majicama na kojima je pisalo: "Uvek u našem sećanju" i na svakoj je pisalo De Migelovo ime i broj devet, koji je nosio na dresu.

Utakmica je bila prekinuta u devetom minutu, kada je uz aplauz navijača, trenera i fudbalera prikazan video snimak preminulog igrača.

Navijači su razvili transparent sa natpisom "Hesus De Migel, 9, zauvek plavo-beli".

Tenerife je poveo u 40. minutu golom Nača Hila, koji je proslavio pogodak pokazujući De Migelov dres. On je zatim podigao svoj dres i pokazao majicu na kojoj je pisalo "Demi, zauvek u našim srcima".

Konačan rezultat postavio je Nil Verek u 86. minutu i obezbedio prvu prvenstvenu pobedu Tenerifa još od septembra.

Ispred kapije stadiona sa brojem devet napravljen je mural posvećen De Migelu, gde se navijači ostavljali sveće, cveće i šalove.

Golman Andore Ovono je u petak suspendovan na 12 utakmica, nakon što je dobio crveni karton zbog starta na De Migelu.

Disciplinski komitet Fudbalskog saveza Španije saopštio je da je golman koristio prekomernu silu u sudaru. Kako su preneli španski mediji, Ovono i dalje teško prihvata sve što se dogodilo i još nije spreman da igra.

Trener Andore Karles Manso rekao je da će Ovono odlučiti kada će biti spreman za povratak na teren.

Španska policija pokrenula je istragu zbog mogućeg ubistva iz nehata. Prema španskom zakonu, smrtni slučajevi usred neprirodnih uzroka, uključujući nesreće, podležu sudskoj istrazi, mada su tužioci naveli da je malo verovatno pokretanje krivičnog postupka.