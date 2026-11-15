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Legendarni brazilski fudbaler Ronaldinjo rekao je večeras da će ponovo igrati za italijanskog trećeligaša Ravenu, ukoliko ga bude pozvao predsednik kluba.

"Ne znam, ali ako me predsednik pozove, vratiću se. Uvek je zadovoljstvo igrati fudbal. Rekao sam mu da sam tu kad god mu zatrebam. Bilo je divno biti ovde i ponovo osetiti atmosferu u svlačionici pre utakmice", rekao je Ronaldinjo za Skaj Italija.

1/4 Vidi galeriju Ronaldinjo Gaučo, povratak na teren 15.11.2026 Foto: Marek Ladzinski/ZUMA Press Wire / Shutterstock Editorial / Profimedia, IMAGO / imago sportfotodienst / Profimedia, Italy Photo Press / Zuma Press / Profimedia

Ronaldinjo se večeras posle 11 godina vratio takmičarskom fudbalu, kada je odigrao prvo poluvreme za Ravenu protiv Forlija ;u 14. kolu Serije C u Grupi B.

Učestvovao je u akciji iz koje je desni bek Đulio Donati postigao gol u 36. minutu. Konačan rezultat postavio je Simone Rabi u 58. minutu.

Brazilac je rekao da mu je utakmica prebrzo prošla.

"Bilo je zaista sjajno, igrao sam sa mnogo mladih fudbalera. Osećam se veoma dobro, gotovo da nisam hteo da odem. Sve je prošlo prebrzo. Takav je fudbal, oduvek je tako bilo u mom slučaju", naveo je 46-godišnji Ronaldinjo.

Govoreći o reprezentacijama, Ronaldinjo je rekao da čeka da Brazil i Italija u bliskoj budućnosti ponovo osvoje Svetsko prvenstvo.

"Ima mnogo igrača koji igraju sličnim stilom kao ja. Takav je fudbal, često stvari ne idu kako treba, bilo da je reč o nama Brazilcima ili Italijanima. Sada čekamo da i Italija i Brazil ponovo osvoje Svetsko prvenstvo i igraju dobar fudbal", naveo je on.

Ravenu vodi Injacio Ćiprijani, iz porodice koja stoji iza poznatog restoranskog brenda "Ćiprijani".