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Šanse Srbije da izbori baraž u Ligi nacija naglo su porasle posle rezultata utakmica odigranih u Osijeku i Bordou.

Porazi Češke od Hrvatske i Turske od Francuske doneli su Srbiji praktično širom otvorena vrata baraža. Obe utakmice završene su rezultatom 2:1 u korist domaćina.

1/10 Vidi galeriju Foto galerija sa Marakane Foto: Pedja/STARSPORT, Luka Milosavljevic/Starsport

Češka i Turska doživele su i šesti poraz, a gol-razlika posle završetka grupne faze im je očajna – minus 11.

Srbija je na minus 7 i ukoliko ne bude senzacionalno lošeg izdanja u Volosu (poraz sa pet ili više golova razlike), obezbediće tim Veljka Paunovića plasman u baraž.

Kako bi ostvarila opstanak u A diviziji, Srbija bi morala da izbaci dva rivala u baražu. Mečevi su 25-27. marta i 28-30. marta. Žreb je zakazan za podne 20. novembra.

Poznato je da bi Srbija u prvoj utakmici baraža, protiv jednog od četiri drugoplasirana u grupama B divizije, igrala kao gost.

Trenutna situacija je takva da bi rivali u prvom krugu baraža bili Slovenija ili Škotska iz B1, Mađarska ili Severna Irska iz B2, Republika Irska iz B3 (ako se tu nađe tzv. Kosovo ono bi bilo razdvojeno od Orlova), Bosna i Hercegovina iz B4.

U eventualnoj završnoj rundi baraža, Srbija se potencijalno suočila sa ekipama poput Hrvatske, Velsa, Danske, Norveške, a moguće čak Grčke ili Nemačke sa kojima je u grupi.

Činilo se da će utakmica u Osijeku biti daleko manje stresnija po Orlove. Hrvatska je povela već u 2. minutu golom Ivana Perišića. "Vatreni" su bili nadmoćni tokom celog toka utakmice i propustili su nekoliko šansi da dupliraju prednost. A, onda šok. Česi su u jednoj od retkih situacija pred golom Hrvattske preko Adama Hložeka izjednačili. Bio je to 84. minutu. Ipak, Lovro Majer je u 87. minutu postigao gol koji je obradovao Hrvatsku, ali i Srbiju.

Iako se to nije očekivalo, Francuzi su se mnogo više mučili protiv Turske. "Trikolori" su poveli tek u 49. minutu, i to autogolom Emirhana Topčua.

Turcima je ubrzo potom poništen pogodak za 1:1, a činilo se da je Krupi u 80. minutu golom za 2:0 odstranio sve brige.

Međutim, gosti su u 90. minutu smanjili golom Abdulkerima Bardakčija. U preostalih nekoliko minuta, gosti su ozbiljno pretili, ali nisu uspeli da stignu do boda.