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Fudbalska reprezentacija Belgije deklasirala je Italiju rezultatom 4:1 u Briselu i izborila plasman u četvrtfinale Lige nacija, dok su „Azuri“ ostali bez mesta među osam najboljih.

Italijanima je za prolaz dalje bio dovoljan i remi, a poveli su već u 10. minutu preko Pija Espozita. Ipak, Belgijanci su brzo odgovorili i napravili veliki preokret.

Maksi de Kujper je u 15. minutu izjednačio, da bi Nejtan Ngoj doneo preokret domaćinu. Žeremi Doku je potom sjajnim individualnim prodorom i preciznim udarcem povisio na 3:1, pa je Belgija na odmor otišla sa velikom prednošću.

U nastavku su Italijani pokušavali da se vrate, ali nisu uspevali da pronađu put do mreže. Konačan udarac zadao im je Dijego Moreira u 80. minutu, dok je Espozito u nadoknadi propustio priliku da ublaži poraz pošto nije realizovao penal.

U drugom meču grupe Francuska je savladala Tursku sa 2:1 i tako osigurala prvo mesto. Golove za „trikolore“ postigli su Topdžu autogolom i Krupi, dok je Baradakči u finišu samo ublažio poraz.

Tako će Francuska i Belgija igrati u četvrtfinalu, dok Italiju očekuje baraž za opstanak u elitnoj diviziji Lige nacija.

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