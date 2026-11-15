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Utakmica između Crvene zvezde i Radnika iz Surdulice, u okviru 16. kola Superlige Srbije, odigraće se u izmenjenom terminu.

Datum ostaje isti - 21. novembar, ali će umesto prvobitno planiranih 18 časova, susret na stadionu "Rajko Mitić" početi u 14 sati.

FK Crvena zvezda - Kopenhagen Foto: Kurir Sport

Razlog za promenu termina je Aranđelovdan, jedna od najvećih srpskih slava, pa je klub iz Ljutice Bogdana odlučio da izađe u susret navijačima i omogući im da praznik provedu sa porodicom, a potom podrže crveno-bele na stadionu.

Zvezda i Radnik već su se sastali ove sezone u Surdulici, a taj duel završen je bez pobednika. Bio je to ujedno i jedini meč u dosadašnjem delu prvenstva u kojem crveno-beli nisu uspeli da ostvare pobedu.

Ekipa iz Beograda ubedljivo je prva na tabeli sa 43 boda, dok Radnik sa 23 zauzima mesto koje vodi u plej-of.

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