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Gol Lovra Majera u 87. minutu utakmice između Hrvatske i Češke u Osijeku doneo je mnogo više od obična tri boda - domaćinu je obezbedio treće mesto u grupi Lige nacija i baraž za opstanak u elitnom rangu, dok je istovremeno ostavio Srbiju u trci za isti cilj.

Zbog takvog spleta okolnosti, medijima u Hrvatskoj bilo je posebno interesantno da čuju kako je ovaj pogodak ispratio komentator naše Arene Sport.

1/5 Vidi galeriju Lovro Majer u dresu fudbalske reprezentacije Hrvatske Foto: Daniel Weir/SPP / Shutterstock Editorial / Profimedia, MARKO PERKOV / AFP / Profimedia

Drama u finišu

Utakmica je počela idealno za domaći sastav, pošto je Ivan Perišić već u drugom minutu zatresao mrežu rivala. Međutim, Češka je u 84. minutu stigla do izjednačenja preko Adama Hložeka (1:1). Taj pogodak zakomplikovao je računicu i Hrvatskoj, ali i reprezentaciji Srbije, kojoj je trijumf „vatrenih“ bio neophodan kako bi izbegla direktno ispadanje u Ligu B.

Neizvesnost je trajala svega tri minuta - Lovro Majer je efektnim udarcem pogodio za konačnih 2:1 i pokrenuo veliko slavlje na stadionu u Osijeku.

"Zanimljivo je da je komentator Arene Sport na pogodak reagovao izrazito profesionalno i odmereno. Bez preterane euforije ili navijačkog tona opisao je Majerov udarac, a pritom pokazao da vrlo dobro poznaje i istoriju međusobnih susreta Hrvatske i Češke. Naime, odmah se prisetio prve utakmice ovih reprezentacija na početku aktuelnog ciklusa Lige nacija, kada se rezultat razvijao na gotovo identičan način. I tada je Hrvatska povela, Češka izjednačila, a Vatreni potom postigli pobednički pogodak za 2:1", navodi tportal.

Računica koja drži Srbiju u igri

Ishod duela u Osijeku direktno je uticao na poredak i u ostalim grupama Lige A. Iako je reprezentacija Srbije posle pet odigranih kola bez osvojenog boda na poslednjem mestu u svojoj grupi, pobede Hrvatske protiv Češke i Francuske nad Turskom sačuvale su joj šansu da se domogne baraža.

Propozicije takmičenja nalažu da dve najuspešnije četvrtoplasirane selekcije idu u doigravanje za opstanak u eliti, dok preostale dve ispadaju u niži rang. Češka i Turska su grupnu fazu završile sa nulom i gol-razlikom minus 11, dok Srbija pred poslednji meč sa Grčkom ima gol-razliku minus sedam.

"Zbog toga je Majerov pogodak imao dodatnu težinu i za srpske ljubitelje fudbala. Njihovi mediji nakon utakmice otvoreno su pisali da bi Srbija trebalo da se zahvali hrvatskom reprezentativcu. A upravo zato reakcija komentatora Arene Sport dobija posebnu zanimljivost. Dok su hrvatski navijači slavili pogodak koji je Vatrenima doneo pobedu, isti taj trenutak mogao je da bude izuzetno važan i za fudbalsku budućnost Srbije", dodaje tportal iz Hrvatske.

Kurir Sport / Tportal

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