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Dragan Stojković Piksi ima novi angažman i vraća se u kineski fudbal. Bivši selektor Srbije i nekadašnji trener Gvangdžoua RF potpisao je ugovor sa Šandong Tajšanom, što je klub potvrdio i objavljivanjem zvanične fotografije srpskog stručnjaka sa klupskim obeležjima.

Posle višemesečne pauze i višednevnih najava kineskih medija da su pregovori u završnoj fazi, Stojković se ponovo vraća na klupu. Njegov dolazak u kinesku Superligu donosi poseban fokus za ljubitelje fudbala u Srbiji, jer će u narednoj sezoni gledati trenerski okršaj dvojice srpskih stručnjaka - Dragana Stojkovića i Vladana Milojevića.

1/6 Vidi galeriju Dragan Stojković Piksi Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©/Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©, Dusan Milenkovic ©/2025 Dusan Milenkovic/Starsport.rs ©, Srdjan Stevanovic ©/2024 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

Srpski trenerski duel u Superligi Kine

Nekadašnji strateg Crvene zvezde preuzeo je Šangaj Šenhuu jesenas, nakon čega je rezultatski stabilizovao ekipu i postavio temelje za predstojeći šampionat u kojem tim iz Šangaja cilja sam vrh tabele. Međusobni susreti dvojice srpskih trenera biće u posebnom fokusu nove sezone kineskog prvenstva.

Povratak u poznato okruženje

Za Stojkovića je ovo povratak u ligu u kojoj je već radio kao trener Gvangdžoua RF, u periodu velikih finansijskih ulaganja u kineski fudbal i dolazaka brojnih svetskih zvezda, sve do prekida usled epidemije koronavirusa. Nakon epizode u Kini, Piksi je 2021. godine preuzeo selektorsku funkciju u reprezentaciji Srbije, koju je obavljao do oktobra 2025. godine.

Nastavak srpske tradicije u Šandongu

Šandong Tajšan, nekadašnji Šandong Luneng i četvorostruki prvak Kine, klub je sa dugom tradicijom srpskih trenera na svojoj klupi. Pre Stojkovića, ovaj tim su predvodili Slobodan Santrač, Đoko Koković, Ljubiša Tumbaković i Radomir Antić, pa Piksijev dolazak predstavlja nastavak tog niza.

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