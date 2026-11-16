VRATIO SE DRAGAN STOJKOVIĆ PIKSI! Sada i zvanično - bivši selektor Srbije na dobro poznatom mestu!
- Dragan Stojković Piksi potpisao je ugovor sa Šandong Tajšanom i vraća se u kineski fudbal.
- Klub je potvrdio dolazak objavom zvanične fotografije, a Piksi je ranije vodio Gvangdžou RF.
- U Superligi Kine čeka ga i duel sa Vladanom Milojevićem, trenerom Šangaj Šenhua.
Dragan Stojković Piksi ima novi angažman i vraća se u kineski fudbal. Bivši selektor Srbije i nekadašnji trener Gvangdžoua RF potpisao je ugovor sa Šandong Tajšanom, što je klub potvrdio i objavljivanjem zvanične fotografije srpskog stručnjaka sa klupskim obeležjima.
Posle višemesečne pauze i višednevnih najava kineskih medija da su pregovori u završnoj fazi, Stojković se ponovo vraća na klupu. Njegov dolazak u kinesku Superligu donosi poseban fokus za ljubitelje fudbala u Srbiji, jer će u narednoj sezoni gledati trenerski okršaj dvojice srpskih stručnjaka - Dragana Stojkovića i Vladana Milojevića.
Srpski trenerski duel u Superligi Kine
Nekadašnji strateg Crvene zvezde preuzeo je Šangaj Šenhuu jesenas, nakon čega je rezultatski stabilizovao ekipu i postavio temelje za predstojeći šampionat u kojem tim iz Šangaja cilja sam vrh tabele. Međusobni susreti dvojice srpskih trenera biće u posebnom fokusu nove sezone kineskog prvenstva.
Povratak u poznato okruženje
Za Stojkovića je ovo povratak u ligu u kojoj je već radio kao trener Gvangdžoua RF, u periodu velikih finansijskih ulaganja u kineski fudbal i dolazaka brojnih svetskih zvezda, sve do prekida usled epidemije koronavirusa. Nakon epizode u Kini, Piksi je 2021. godine preuzeo selektorsku funkciju u reprezentaciji Srbije, koju je obavljao do oktobra 2025. godine.
Nastavak srpske tradicije u Šandongu
Šandong Tajšan, nekadašnji Šandong Luneng i četvorostruki prvak Kine, klub je sa dugom tradicijom srpskih trenera na svojoj klupi. Pre Stojkovića, ovaj tim su predvodili Slobodan Santrač, Đoko Koković, Ljubiša Tumbaković i Radomir Antić, pa Piksijev dolazak predstavlja nastavak tog niza.
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