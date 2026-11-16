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Utakmica Španije i Engleske u Ligi nacija dobila je neprijatnu uvertiru, a scene sa stadiona „Metropolitano“ nastavile su da izazivaju pažnju i nakon poslednjeg sudijskog zvižduka.

Posle zviždanja engleskoj himni, usledila je i reakcija gostujućih navijača. Oko 3.500 pristalica Engleske zviždalo je tokom intoniranja himne domaćina, ali ih je ostatak stadiona ubrzo nadglasao.

Tako su obe reprezentacije dočekane uz neprijatne scene, a incident je ponovo otvorio pitanje ponašanja navijača tokom intoniranja himni protivničkih selekcija.

1/5 Vidi galeriju Španija - Engleska, Liga nacija 15.11.2026 Foto: Cesar Cebolla / PRESSINPHOTO / imago sportfotodienst / Profimedia, Adelina Cobos / imago sportfotodienst / Profimedia, Zed Jameson / imago sportfotodienst / Profimedia

Englezi uzvratili Špancima

Španski navijači prvi su izazvali incident, zviždeći tokom izvođenja engleske himne i uzvikujući: "Mi smo svetski prvaci!"

Engleski navijači nisu ostali dužni domaćinima. Kada je počela španska himna, uzvratili su zvižducima, ali je domaća publika ubrzo nadglasala goste.

Prema izveštajima, na stadionu Atletika bilo je oko 3.500 pristalica „Gordog Albiona“, koji su pokušali da odgovore domaćim navijačima.

Pažnju privukla i ceremonija sa peharom

Dodatnu pažnju izazvao je i potez engleskih fudbalera pre početka utakmice. Španci su na teren izneli pehar namenjen svetskim prvacima, a kapiten Unaj Simon podigao ga je pred domaćom publikom. U ceremoniji su učestvovali i nekadašnji asovi španskog fudbala Iker Kasiljas, Fernando Tores i Fernando Ljorente.

Međutim, engleski reprezentativci nisu se pridružili aplauzu. Ostali su ozbiljnih lica, bez vidljive reakcije, što nije promaklo kamerama i navijačima. Snimak njihovog ponašanja ubrzo se proširio društvenim mrežama.

Tuhel i De la Fuente ušli u verbalni sukob

Dodatnu težinu celoj priči dao je i sukob mišljenja dvojice selektora još pre utakmice.

Tomas Tuhel je uoči gostovanja govorio o protokolu UEFA za slučaj rasističkog vređanja i poručio da njegovi igrači moraju da znaju kako da reaguju ukoliko dođe do takvog incidenta.

To se nije dopalo selektoru Španije Luisu de la Fuenteu, koji je imao spreman odgovor.

"Kaži Tomasu da u Španiji nema rasizma. U Španiji nismo rasisti, kao što nisu ni u Engleskoj", poručio je De la Fuente.

Tuhel je potom reagovao, tvrdeći da su njegove reči pogrešno predstavljene. Naglasio je da očekuje prijateljsku atmosferu i da rasizam ne sme da ima mesto na bilo kom stadionu.

Španski mediji osudili ponašanje svojih navijača

Posebno je zanimljivo što kritike nisu dolazile samo iz Engleske. Ugledna španska "Marka" osudila je zviždanje engleske himne i ocenila da je reč o sramotnom gestu i nedostatku poštovanja.

List je podsetio da se slične scene nisu dogodile prvi put, pošto su ranije na španskim stadionima zviždane i himne Švedske, Srbije i Egipta.

Upravo zato je ovaj incident izazvao dodatnu pažnju, posebno zbog činjenice da se Španija priprema za organizaciju Svetskog prvenstva 2030. godine.

Na kraju, Englezi su iz Madrida odneli i pobedu i prvo mesto u grupi. Trijumfom od 3:2 prekinuli su impresivan niz Španije od 44 utakmice bez poraza, a neprijatne scene sa početka utakmice ostale su jedna od glavnih tema nakon velikog fudbalskog obračuna.