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Reprezentacija Francuske pobedom nad Turskom (2:1) u Bordou osvojila je prvo mesto u grupi A1 Lige nacija i obezbedila plasman u četvrtfinale, ali rezultat nije jedina tema o kojoj bruji tamošnja javnost.

Kako prenosi francuski "RMC", u redovima "trikolora" došlo je do ozbiljnog sukoba između dvojice fudbalskih asova čija se vrednost meri stotinama miliona evra!

U centru skandala našli su se Rajan Šerki, ofanzivac Mančester sitija, i Bredli Barkola, fudbaler Liverpula. Njihov sukob navodno je počeo tokom prethodne utakmice Francuske protiv Italije, u kojoj su "trikolori" poraženi rezultatom 3:1, a situacija je, prema pisanju francuskih medija, eskalirala i nakon poslednjeg sudijskog zvižduka.

Sve je počelo na terenu, u trenutku kada je Italija stigla do izjednačenja golom Espozita. Šerki i Barkola ušli su u žestoku raspravu, a tenzije se nisu smirile ni kada su se fudbaleri povukli u svlačionicu. Naprotiv, prema navodima "RMC-a", prepirka je nastavljena i iza zatvorenih vrata!

Posebnu pažnju izazvao je detalj nakon utakmice na San Siru. Novinari su primetili da je Šerki napustio stadion vidno besan, što je dodatno podgrejalo priče o ozbiljnom sukobu unutar francuskog tima.

A nije reč o bilo kakvim fudbalerima! Njih dvojica zajedno vrede više od 200 miliona evra, a iza sebe imaju i velike transfere. Barkola je, prema navodima iz dostavljenog izveštaja, prošlog leta prešao u Liverpul za čak 140 miliona evra, dok je Šerki u leto 2025. godine iz Liona stigao u Mančester siti za oko 40 miliona evra.

Zanimljivo je da se njih dvojica nalaze u potpuno različitim situacijama kada je reč o učinku. Barkola još nije uspeo da postigne gol u Premijer ligi, ali je zato tri puta tresao mrežu u Ligi šampiona. Šerki je, s druge strane, ove sezone postigao sedam golova u svim takmičenjima za Mančester siti.

Prema podacima Transfermarkta, Barkola trenutno vredi oko 100 miliona evra, dok je tržišna vrednost Šerkija procenjena na čak 110 miliona.

Dok Francuzi slave prvo mesto u grupi i plasman među osam najboljih, priča o sukobu dve velike zvezde mogla bi ozbiljno da zaseni sportski uspeh. Ostaje da se vidi da li će selektor Zinedin Zidan uspeti da smiri strasti i spreči da se nesuglasice sa terena pretvore u veći problem za reprezentaciju.