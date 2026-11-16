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Reprezentacija Srbije je nedavno oborila rekord i prvi put u istoriji zabeležila sedam uzastopnih poraza, a taj niz će biti prekinut ili nastavljen večeras kada će selekcija Veljka Paunovića biti gost Grčkoj.

Utakmica u Volosu će početi u 20:45 časova i biće prilika za Srbiju da osvoji prve bodove, ili barem prvi bod u aktuelnoj sezoni Lige nacija.

Iako dobijamo pomoć sa više strana, istu ne smemo da očekujemo kao dar sa neba, već, počevši od perioda koji je pred nama, moramo sami da rešavamo svoje probleme, ili barem da se potrudimo da pomoć, ili sreću zaslužimo.

Uoči utakmice u Volosu, selektor Grčke Ivan Jovanović je bio prilično jasan na šaljivo pitanje srpskog novinara tokom konfernecije za medije.

"Srbiji će biti potreban bod, da li možete da joj pomognete?", glasilo je pitanje.

1/4 Vidi galeriju Selektor fudbalske reprezentacije Grčke, Ivan Jovanović Foto: René Nijhuis / Alamy / Profimedia, ANP / Sipa USA / Profimedia

Grcima su potrebni bodovi u borbi za drugo mesto, a odgovor je bio naravno bio odričan.

"Možda Srbiji odgovara i taj bod, ali očigledno je da nama verovatno ne odgovara. Mislim da će biti interesantna utakmica i drago mi je da i jedna i druga ekipa imaju razloge da odigraju što bolje mogu. Svaka na osnovu ciljeva koje ima. Tražimo poslednju šansu da dođemo do 11 bodova i da sačekamo rezultat Nemačka - Holandija. Neće biti lako, rekao sam da Srbija možda u ovom trenutku nema bodove, ali sigurno nije zaslužila to, jer je na prethodnim utakmicama imala svoje trenutke koje je mogla da iskoristi i da ima mnogo bolju poziciju nego što je ima sada", rekao je Jovanović.

Pomogli Hrvati, reaguje UEFA

Bez zdravog Fudbalskog saveza Srbije nema smisla očekivati jaku reprezentaciju.

Gledajući rezultate nacionalnog tima u poslednje vreme, možemo da pretpostavimo da je ono što se dešavalo u FSS u prethodnom periodu, a o tome je bilo puno reči ovih dana, uticalo na A selekciju.

1/10 Vidi galeriju Foto galerija sa Marakane Foto: Pedja/STARSPORT, Luka Milosavljevic/Starsport

UEFA će uskoro reagovati kako bi pomogla stabilizaciji Saveza, a reprezentacije Hrvatske i Francuske su učestvovale u rezultatskom "uspehu" našeg tima.

Pobedama protiv Češke i Turske Hrvatska i Francuska su obezbedili Srbiji baraž za ostanak u Ligi nacija, osim u slučaju baš teškog debakla u Volosu i poraza sa ogromnom razlikom.

Međutim, bez obzira na to kakav bude ishod utakmice u Grčkoj, Srbija sama sebi mora da pomogne.

FSS mora da dobije predsednika i rukovodstvo koji će podržati selektora, njegov sistem i sve želje koje ima, a period nakon utakmice protiv Grčke biće izuzetno važan za srpski fudbal.

Što se reprezentacije tiče, veoma je važno da ne zabeleži još jedan poraz, ali realno gledano, bilo koji ishod neće preterano promeniti situaciju.

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