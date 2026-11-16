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Ponedeljak bi trebalo da donese rasplet ključnog fudbalskog pitanja ove jeseni - na koji način će Fudbalski savez Srbije (FSS) izaći iz najveće krize u svojoj istoriji.

Prema najavama, iz sedišta UEFA očekuje se dopis sa preciznim uputstvima i fazama plana za prevazilaženje trenutne situacije.

Izbori kreću od opštinskog nivoa

Jedna od glavnih tema odnosi se na izbor novog predsednika FSS. Sve je izvesnije da rešenje neće doneti skupštinski saziv izabran tokom 2026. godine, već da srpski fudbal na proleće čekaju potpuno novi izbori, koji će krenuti od najnižeg, opštinskog nivoa.

To u praksi znači da će novog prvog čoveka Saveza birati novi saziv Skupštine.

1/5 Vidi galeriju Dragan Džajić, Fudbalski savez Srbije Foto: Fss

Ubrzana procedura, ali stroga pravila

Iako je plan da se izborna procedura sprovede po ubrzanom modelu, ceo proces zahteva temeljnu organizaciju. Fudbalski savez Srbije funkcioniše po sopstvenim pravilima, jasno definisanim procedurama i zahtevima koji se moraju ispoštovati.

Novi predsednik krajem aprila, do tada upravlja UEFA

Prema okvirnim procenama, FSS bi novog predsednika mogao da dobije krajem aprila koji bi trebalo da bude ključan mesec za ovo pitanje ili najdalje početkom maja naredne godine. Ovakav vremenski okvir prihvatljiv je i za stručnjake iz krovnih fudbalskih organizacija koji su specijalizovani za rešavanje kriznih situacija.

Do samih izbora, srpskom kućom fudbala upravljaće supervizor iz Niona, čiji će zadatak biti upravo priprema predstojećeg izbornog procesa. Sa druge strane, saziv Skupštine iz 2026. godine najverovatnije neće biti ni konstituisan.

Podsećanja radi, 2027. godina biće izborna i na globalnom i evropskom nivou, jer nas tada očekuju izbori za predsednike FIFA i UEFA.

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