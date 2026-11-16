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Selektor Nemačke Jirgen Klop iskoristio je konferenciju za medije uoči velikog okršaja sa Holandijom u Ligi nacija da žestoko udari na čelnike FIFA, a posebno na njenog predsednika Đanija Infantina.

Nemački stručnjak nije birao reči, pa je čak poručio da je stanje u svetskoj kući fudbala postalo gore nego u vreme ozloglašenog Sepa Blatera!

1/5 Vidi galeriju Jirgen Klop na klupi Nemačke Foto: Action Press / Shutterstock Editorial / Profimedia

Klop, koji je poznat po tome da otvoreno govori o problemima u fudbalu, smatra da je došlo vreme za promenu na samom vrhu FIFA. Njegove reči odjeknule su svetskim medijima, a nemački portal "T-online" posebno je istakao da je strateg "pancera" jasno stao iza zahteva za novim rukovodstvom.

"Već postoji opšte mišljenje da bi promena imala smisla. Nisam mislio da stvari mogu da postanu gore posle Sepa Blatera, ali je neko uspeo i to da uradi", poručio je Klop.

Nije se tu zaustavio. Nemački stručnjak smatra da bi na čelo FIFA trebalo da dođe čovek kojem je zaista stalo do budućnosti fudbala, a ne neko ko u toj funkciji vidi priliku za ostvarivanje finansijskih interesa.

"Sigurno postoje ljudi kojima je stalo do budućnosti fudbala i koji nemaju finansijske interese povezane sa tim. Kada bi se oni udružili i kada bi neko od njih postao predsednik, to bi bilo veoma korisno", dodao je Klop.

Infantino pod pritiskom, Klop traži promene

Ove izjave dolaze u trenutku kada se Đani Infantino suočava sa sve većim kritikama. Predsednika FIFA u martu 2027. očekuju novi izbori, a već se govori o mogućnosti promene na čelu organizacije.

Posebnu pažnju izazvale su i kontroverze oko pokušaja uključivanja privatnih investitora u novu komercijalnu strukturu FIFA, koja bi obuhvatala prava povezana sa velikim takmičenjima, uključujući Svetsko prvenstvo.

Klop je, prema izveštajima nemačkih medija, pomenuo i Arsena Vengera kao mogućeg kandidata koji bi mogao da bude deo priče o promenama, mada još nema potvrde da bi se Francuz zaista kandidovao.

Podsetimo, Blater je napustio funkciju 2015. godine usred velikog korupcionaškog skandala, dok je Infantino izabran za njegovog naslednika 2016. godine. Blater je kasnije oslobođen optužbi u švajcarskom krivičnom postupku koji se odnosio na spornu isplatu od dva miliona švajcarskih franaka Mišelu Platiniju.

Klop se okreće Holanđanima, čeka ga veliki ispit

Posle žestokih kritika na račun FIFA, nemački selektor mora da se vrati fudbalu i obavezama reprezentacije. Njegovu ekipu očekuje veliki duel sa Holandijom, koja u ovaj susret ulazi posle spektakularne pobede nad Grčkom od čak 7:0!

Nemačka je, s druge strane, slavila protiv Srbije u Beogradu rezultatom 3:1. Golove za goste postigli su Florijan Virc i debitant Brajan Gruda, dok je jedan pogodak bio autogol. Za Srbiju je precizan bio Strahinja Eraković?

Klop je svestan da ga čeka izuzetno težak zadatak protiv raspoloženih Holanđana, koji su pokazali koliko mogu da budu opasni kada uhvate pravi ritam.

"Prikazali su veoma dinamičan fudbal. Reč je o snažnoj generaciji sa ogromnim igračkim kvalitetom. Biće to izuzetno uzbudljiv izazov i nadamo se da ćemo u određenim fazama uspeti da usporimo njihov ritam", poručio je nemački selektor.