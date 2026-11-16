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Pre tačno 23 godine fudbalski svet dobio je prvi nagoveštaj da se rađa nešto posebno.

Na stadionu "Dragao" u Portu jedan šesnaestogodišnji dečak dobio je priliku da zaigra za prvi tim Barselone. Bio je to Lionel Mesi, tada još uvek stidljivi tinejdžer iz Argentine, koji nije mogao ni da nasluti kakvu će revoluciju napraviti u svetu fudbala!

Na današnji dan, 16. novembra 2003. godine, Mesi je prvi put obukao dres seniorskog tima katalonskog giganta. Trener Frank Rajkard uveo ga je u igru u 71. minutu prijateljske utakmice protiv Porta, umesto Fernanda Navara. Barselona je izgubila 2:0, ali rezultat tog susreta odavno je pao u drugi plan.

Argentinac je tada nosio dres sa brojem 14. Bio je tek dečak koji je čekao svoju priliku, a niko nije mogao sa sigurnošću da predvidi da će upravo on postati simbol jedne od najuspešnijih era u istoriji kluba.

Ipak, put do tog trenutka bio je sve samo ne jednostavan. Nekoliko godina ranije Mesi je stigao iz Argentine kao 13-godišnjak, fizički znatno sitniji od svojih vršnjaka, sa ozbiljnim zdravstvenim problemom koji je mogao da ugrozi njegovu fudbalsku budućnost.

Dečak od 13 godina koji je stigao iz Argentine

Kada je Lionel Mesi 2000. godine stigao u Barselonu na probu, nije izgledao kao buduća svetska superzvezda. Bio je izrazito sitan za svoj uzrast, a iza njegovog fudbalskog talenta krio se problem sa nedostatkom hormona rasta.

Terapija je bila neophodna, ali je za porodicu Mesi predstavljala veliki finansijski teret. Njegov otac Horhe nadao se da će Barselona prepoznati potencijal njegovog sina i pomoći mu da nastavi lečenje i fudbalski razvoj.

Kada bi dobio loptu, međutim, fizičke nedoumice brzo su padale u drugi plan. Mesi je imao neverovatnu kontrolu, eksplozivnost, promenu pravca i osećaj za igru koji su odudarali od svega što se očekivalo od dečaka njegovih godina.

Barselona je ipak morala dobro da razmisli. Nije dovodila formiranog fudbalera, već tinejdžera iz Argentine kojem je bila potrebna terapija, preseljenje i dugoročna podrška. Nije bilo garancije da će jednog dana zaigrati za prvi tim.

Barselona je oklevala, a onda je Reksah presekao

Iako su ljudi koji su ga gledali na terenu bili impresionirani, dogovor nije išao glatko. Mesijeva porodica čekala je konkretnu odluku, a njegov otac Horhe postajao je sve nestrpljiviji.

U čitavu priču uključio se Karles Reksah, tadašnji sportski direktor Barselone. Bio je uveren da klub ne sme da propusti priliku da angažuje mladog Argentinca.

Postojala su i druga interesovanja, a porodica nije mogla beskonačno da čeka. Reksah je zato odlučio da preuzme odgovornost i napravi potez koji će postati jedan od najpoznatijih u istoriji fudbala.

Salveta koja je promenila istoriju fudbala

Datum 14. decembar 2000. godine zauvek je upisan u istoriju Barselone. Na sastanku u teniskom klubu Pompeja u Barseloni, Karles Reksah je na običnoj papirnoj salveti napisao obećanje da će klub potpisati Lionela Mesija pod dogovorenim uslovima.

Dokument su potpisali Reksah, Đozep Marija Minguela i Horasio Gagioli, čovek koji je pomogao da se transfer realizuje.

U poruci je posebno bilo naglašeno da će Barselona preuzeti odgovornost za potpisivanje Argentinca uprkos postojanju suprotnih mišljenja unutar kluba.

Tako je jedan običan komad papira postao simbol jednog od najvažnijih fudbalskih dogovora svih vremena.

Zanimljivo je da je čuvena salveta 2024. godine prodata na aukciji za čak 762.400 funti, što je oko 900.000 evra! Predmet koji je nekada služio da se zabeleži obećanje porodici Mesi postao je prava fudbalska relikvija.

Od broja 14 do najveće legende Barselone

Nakon što je dobio zeleno svetlo za ostanak u Kataloniji, Mesi je nastavio da napreduje kroz mlađe kategorije Barselone. Njegov talenat postajao je sve očigledniji, a prelazak u seniorski tim bio je samo pitanje vremena.

Prvi nastup za prvi tim zabeležio je upravo 16. novembra 2003. protiv Porta. Gotovo godinu dana kasnije, 16. oktobra 2004, usledio je i njegov zvanični takmičarski debi, u gradskom derbiju protiv Espanjola.

Ostalo je istorija!

Mesi je za Barselonu odigrao 778 zvaničnih utakmica i postigao 672 gola. Osvojio je deset titula prvaka Španije, četiri Lige šampiona i brojne druge trofeje, uz osam Zlatnih lopti tokom karijere.

1/9 Vidi galeriju Lionel Mesi u dresu Barselone Foto: Alejandro Garcia/EFE, JOSEP LAGO / AFP / Profimedia, EPA/XAVIER BELTRAL

Od dečaka zbog čijeg se fizičkog razvoja Barselona dvoumila stigao je do statusa jednog od najvećih fudbalera svih vremena.

A sve je počelo u novembru 2003. godine, kada je jedan šesnaestogodišnjak dobio 19 minuta na terenu protiv Porta.

Danas, 23 godine kasnije, taj trenutak se pamti kao početak jedne od najvećih fudbalskih priča svih vremena.