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Prema navodima koji su stigli iz Fudbalskog saveza Grčke, lokalci u Volosu su oduševljeni što reprezentacija grupnu fazu Lige nacija završava u ovom gradu i to baš utakmicom protiv Srbije.

Blizu četiri i po godine je prošlo od prethodnog dolaska seniorske fudbalske reprezentacije u Volos, a pred večerašnju utakmicu je vladalo ogromno interesovanje.

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Karte su razgrabljene velikom brzinom od trenutka kada su puštene u prodaju, a na stadionu "Pantesaliko" se očekuje nešto više od 20.000 navijača.

Atmosfera će biti na vrhunskom nivou, a utakmica ima takmičarski značaj za obe ekipe.

1/14 Vidi galeriju Srbija - Grčka, Liga nacija 24.9.2026 Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT © 2026/Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©, Luka Milosavljevic/STARSPORT © 2026/Luka Milosavljevic/STARSPORT ©

Nakon rezultata mečeva odigranih u nedelju, utisak je da je Srbija rasterećenija i da Grčka u Volosu može mnogo više da izgubi. Ali, nakon što su poraženi u svih pet prethodnih utakmica u Ligi nacija, naši fudbaleri imaju veliku želju da osvoje prvi bod, ili sva tri.