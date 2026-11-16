BRAĆA SPREMAJU SRBIJI VRELU ATMOSFERU! Grci u ekstazi zbog dolaska Orlova, evo šta čeka Paunovića i njegov tim!
- Volos dočekuje Srbiju uz veliko interesovanje, a za meč na stadionu 'Pantesaliko' očekuje se više od 20.000 navijača.
- Karte su brzo rasprodate, a atmosfera pred završnicu grupne faze Lige nacija najavljena je kao veoma vrela.
- Utakmica ima takmičarski značaj za obe selekcije, dok Srbija traži prvi bod u ovom ciklusu.
Prema navodima koji su stigli iz Fudbalskog saveza Grčke, lokalci u Volosu su oduševljeni što reprezentacija grupnu fazu Lige nacija završava u ovom gradu i to baš utakmicom protiv Srbije.
Blizu četiri i po godine je prošlo od prethodnog dolaska seniorske fudbalske reprezentacije u Volos, a pred večerašnju utakmicu je vladalo ogromno interesovanje.
Karte su razgrabljene velikom brzinom od trenutka kada su puštene u prodaju, a na stadionu "Pantesaliko" se očekuje nešto više od 20.000 navijača.
Atmosfera će biti na vrhunskom nivou, a utakmica ima takmičarski značaj za obe ekipe.
Nakon rezultata mečeva odigranih u nedelju, utisak je da je Srbija rasterećenija i da Grčka u Volosu može mnogo više da izgubi. Ali, nakon što su poraženi u svih pet prethodnih utakmica u Ligi nacija, naši fudbaleri imaju veliku želju da osvoje prvi bod, ili sva tri.