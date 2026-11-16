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Kapiten reprezentacije Srbije Dušan Tadić zajedno sa golmanom Đorđem Petrovićem odlučio je da iskoristi prijatno vreme u Volosu.

Njih dvojica su zajedno izašla u šetnju, a na šetalištu pored mora sreli su srpske navijače, ali i lokalne Grke, koji su oduševljeni zamolili za fotografije.

Srpski reprezentativci su bili dobro raspoloženi i svima su izašli u susret.

01:00 TADIĆ IZAZVAO HAOS U VOLOSU! Kapiten Srbije izašao u šetnju na dan utakmice, evo šta ga je odmah snašlo Izvor: Kurir

Utakmica 6. kola Lige nacija igraće se od 20:45 na stadionu "Pantesaliko". Grčka će imati veliku podršku sa tribina na kojima će, očigledno, biti i srpskih navijača.