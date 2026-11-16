Slušaj vest

Kapiten reprezentacije Srbije Dušan Tadić zajedno sa golmanom Đorđem Petrovićem odlučio je da iskoristi prijatno vreme u Volosu.

Njih dvojica su zajedno izašla u šetnju, a na šetalištu pored mora sreli su srpske navijače, ali i lokalne Grke, koji su oduševljeni zamolili za fotografije.

Srpski reprezentativci su bili dobro raspoloženi i svima su izašli u susret.

01:00
TADIĆ IZAZVAO HAOS U VOLOSU! Kapiten Srbije izašao u šetnju na dan utakmice, evo šta ga je odmah snašlo Izvor: Kurir

Utakmica 6. kola Lige nacija igraće se od 20:45 na stadionu "Pantesaliko". Grčka će imati veliku podršku sa tribina na kojima će, očigledno, biti i srpskih navijača.

Ne propustiteFudbalBRAĆA SPREMAJU SRBIJI VRELU ATMOSFERU! Grci u ekstazi zbog dolaska Orlova, evo šta čeka Paunovića i njegov tim!
Stadionu u Volosu
KvotaPONIŽENJE ILI REALNOST?! Pred meč Grčke i Srbije isplivao podatak koji MOŽE DA ZABRINE!
Veljko Paunović
FudbalNEMA SRBIJI POMOĆI DOK SAMA SEBI NE POMOGNE! Naš Jovanović "odbio" da učini uslugu! Hrvati ispoštovali, ali...
serbia-greece-59014.JPG
FudbalSRPSKI KOMENTATOR U CENTRU PAŽNJE U HRVATSKOJ! Komšije bruje o reakciji posle gola Lovra Majera kojim je Srbija ostala u trci za baraž: "Zanimljivo je da..."
Lovro Majer u dresu fudbalske reprezentacije Hrvatske

00:56
Ivan Jovanović pred meč Grčka - Srbija Izvor: Kurir