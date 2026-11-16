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Prema navodima lokalnih medija, do nesrećnog spleta okolnosti došlo je na utakmici odigranoj prošle sedmice, kada je lopta silovito pogodila mladog igrača direktno u glavu.

Nunjez se istog trenutka srušio na teren i ostao nepomično da leži, zbog čega je susret momentalno prekinut, a on hitno transportovan u bolnicu. Nažalost, uprkos svim naporima lekarskog tima da mu spasu život, tinejdžer je podlegao zadobijenim povredama.

1/4 Vidi galeriju Argentina - Urugvaj 1:2 Foto: Luis ROBAYO / AFP / Profimedia, ALEJANDRO PAGNI / AFP / Profimedia

Od svog talentovanog igrača potresnim i emotivnim saopštenjem oprostio se i njegov klub Ezeiza.

"Ovo je najteža vest našeg kluba. S dubokom boli i neizmernom tugom opraštamo se od mladića pred kojim je bio ceo život i koji za sobom ostavlja prazninu koju je nemoguće opisati. Nakon što je tokom utakmice zadobio težak udarac, ponosno noseći dres naše Ezeize, napustio nas je, na našu veliku žalost", piše u saopštenju i potom se dodaje:

"Sad je fudbal u drugom planu. Skrhani smo bolom zbog oproštaja od saigrača, mladića punog snova i nade, koji je bio deo naše porodice. U ime kluba Ezeiza izražavamo najdublje saučešće i pružamo svu podršku njegovoj porodici, prijateljima, saigračima i bližnjima u ovim izuzetno teškim trenucima", naveli su iz kluba.