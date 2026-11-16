"GLUPANE, GLUPANE..." Jamal izgubio živce, pa izvređao reprezentativca Engleske! Isplivali detalji SKANDALA na Metropolitanu!
- Engleska je pobedila Španiju 3:2 na 'Metropolitanu', iako je domaćin u finišu stigao do drame golovima Ojarzabala i Vilijamsa.
- Lamin Jamal je nakon starta Eliota Andersona dobio penal za Španiju, dok je engleski vezista isključen direktnim crvenim kartonom.
- Prema 'Marki', Jamal je potom izvređao Andersona i više puta mu dobacio: 'Glupane, glupane!'
Engleska je šokirala Španiju na "Metropolitanu" i slavila sa 3:2, ali jedan detalj iz završnice utakmice posebno je privukao pažnju. U centru pažnje našao se Lamin Jamal, koji je nakon žestokog duela izgubio živce i ušao u verbalni sukob sa engleskim reprezentativcem!
Englezi su imali ogromnu prednost od 3:0, pošto su mrežu domaćina pogađali Hari Kejn, Ezri Konsa i Ben Vajt. Španija je, međutim, uspela da se vrati u meč golovima Mikela Ojarzabala i Nika Vilijamsa, pa je završnica donela pravu dramu.
Jedan od ključnih trenutaka dogodio se kada je Jamal krenuo ka golu Engleske. Mladi fudbaler Barselone uspeo je da oduzme loptu Kvansahu, a zatim se našao u izglednoj prilici da ugrozi gol protivnika. U poslednjem trenutku sa leđa ga je oborio engleski vezista Eliot Anderson.
Sudija nije imao dilemu - dosudio je penal za Španiju i pokazao Andersonu direktan crveni karton. Engleska je tako ostala sa desetoricom, a domaćini su dobili priliku da se vrate u utakmicu.
Jamal planuo nakon starta, pa izvređao Engleza
Međutim, tu se čitava scena nije završila. Kako prenosi španska "Marka", Jamal nije ostao samo na izborenom penalu i isključenju protivničkog igrača.
Čim je ustao sa terena, okrenuo se ka Andersonu i nekoliko puta mu ponovio:
"Glupane, glupane!"
Mladi Španac je, prema navodima španskog medija, nastavio da dobacuje engleskom fudbaleru i požurivao ga da što pre napusti teren nakon crvenog kartona.
Englezi su na kraju uspeli da sačuvaju prednost i odnesu pobedu iz Madrida, ali je Jamalov obračun sa Andersonom postao jedna od glavnih tema nakon utakmice. Poraz Španije i scena sa mladim asom Barselone tako su obeležili veče na "Metropolitanu".