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Engleska je šokirala Španiju na "Metropolitanu" i slavila sa 3:2, ali jedan detalj iz završnice utakmice posebno je privukao pažnju. U centru pažnje našao se Lamin Jamal, koji je nakon žestokog duela izgubio živce i ušao u verbalni sukob sa engleskim reprezentativcem!

Englezi su imali ogromnu prednost od 3:0, pošto su mrežu domaćina pogađali Hari Kejn, Ezri Konsa i Ben Vajt. Španija je, međutim, uspela da se vrati u meč golovima Mikela Ojarzabala i Nika Vilijamsa, pa je završnica donela pravu dramu.

Španija - Engleska, Liga nacija 15.11.2026 Foto: Cesar Cebolla / PRESSINPHOTO / imago sportfotodienst / Profimedia, Adelina Cobos / imago sportfotodienst / Profimedia, Zed Jameson / imago sportfotodienst / Profimedia

Jedan od ključnih trenutaka dogodio se kada je Jamal krenuo ka golu Engleske. Mladi fudbaler Barselone uspeo je da oduzme loptu Kvansahu, a zatim se našao u izglednoj prilici da ugrozi gol protivnika. U poslednjem trenutku sa leđa ga je oborio engleski vezista Eliot Anderson.

Sudija nije imao dilemu - dosudio je penal za Španiju i pokazao Andersonu direktan crveni karton. Engleska je tako ostala sa desetoricom, a domaćini su dobili priliku da se vrate u utakmicu.

Jamal planuo nakon starta, pa izvređao Engleza

Međutim, tu se čitava scena nije završila. Kako prenosi španska "Marka", Jamal nije ostao samo na izborenom penalu i isključenju protivničkog igrača.

Čim je ustao sa terena, okrenuo se ka Andersonu i nekoliko puta mu ponovio:

"Glupane, glupane!"

Mladi Španac je, prema navodima španskog medija, nastavio da dobacuje engleskom fudbaleru i požurivao ga da što pre napusti teren nakon crvenog kartona.

Englezi su na kraju uspeli da sačuvaju prednost i odnesu pobedu iz Madrida, ali je Jamalov obračun sa Andersonom postao jedna od glavnih tema nakon utakmice. Poraz Španije i scena sa mladim asom Barselone tako su obeležili veče na "Metropolitanu".

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