ŠOK! Jedan od najboljih napadača na svetu objavio kraj: "Potpuno sam miran sa odlukom da ovde završim"
Tridesettrogodišnji golgeter, koji trenutno brani boje Fenerbahčea, obratio se javnosti putem društvenih mreža i zvanično potvrdio da ubuduće više neće nositi dres Belgije.
"Ovih 16 godina dao sam sve što sam imao za reprezentaciju... Prošao sam kroz svaku moguću emociju. Imao sam priliku da igram sa neverovatnim saigračima, na čemu ću im zauvek biti zahvalan. Želim svima da se zahvalim. Takođe, hvala svim trenerima koji su me gurali napred i verovali mi da mogu da pomognem ekipi. Bilo je to prelepo putovanje i uživao sam u svakom trenutku. Navijačima Belgije hvala na podršci koju ste pružali našem timu. Ponosan sam što sam predstavljao svoju zemlju na četiri Svetska prvenstva i tri Evropska prvenstva. Te trenutke nikada neću zaboraviti. Potpuno sam miran sa odlukom da ovde završim. Bilo je neverovatno. Uživao sam u svakom trenutku. Zahvalan sam."
Od debitantskog nastupa 2010. godine pa sve do oproštaja od nacionalnog tima, Lukaku je za selekciju Belgije upisao čak 135 utakmica i postigao impresivna 94 pogotka.
Krunu reprezentativnog staža doživeo je 2018. godine na Svetskom prvenstvu u Rusiji, gde je sa Belgijom osvojio bronzanu medalju.