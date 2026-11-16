"Ovih 16 godina dao sam sve što sam imao za reprezentaciju... Prošao sam kroz svaku moguću emociju. Imao sam priliku da igram sa neverovatnim saigračima, na čemu ću im zauvek biti zahvalan. Želim svima da se zahvalim. Takođe, hvala svim trenerima koji su me gurali napred i verovali mi da mogu da pomognem ekipi. Bilo je to prelepo putovanje i uživao sam u svakom trenutku. Navijačima Belgije hvala na podršci koju ste pružali našem timu. Ponosan sam što sam predstavljao svoju zemlju na četiri Svetska prvenstva i tri Evropska prvenstva. Te trenutke nikada neću zaboraviti. Potpuno sam miran sa odlukom da ovde završim. Bilo je neverovatno. Uživao sam u svakom trenutku. Zahvalan sam."