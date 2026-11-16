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Selektor Brazila Karlo Anćeloti govorio je danas na konferenciji za medije o brojnim temama.

Brazil je doživeo poraz od Japana, a u tamošnjoj javnosti i medijima, nema nebitnih utakmica, pa se tako Italijan ponovo našao na meti kritičara.

Jedan od najglasnijih bio je legendarni Romario, prvak sveta sa Brazilom iz 1994. godine. On je javno terao Anćelotija sa klupe, a danas je stigao gospodski odgovor.

1/8 Vidi galeriju Selektor Brazila - Karlo Anćeloti Foto: Odd ANDERSEN / AFP / Profimedia, Torbjorn Tande / DeFodi Images / Profimedia, William Volcov/Brazil Photo Pres / imago sportfotodienst / Profimedia

"Romario je svakako neko ko mnogo priča i ima pravo na to. Nije na meni da procenjujem da li govori ispravne, pogrešne ili glupe stvari. On mnogo govori, a to je, svakako, jedno od njegovih prava", rekao je Anćeloti ne želeći da ulazi u bilo kakve odgovore iz kojih bi bilo šta moglo da se izvlači iz konteksta.

Brazil će tokom ove mini azijske turneje odigrati još jednu prijateljsku utakmicu, protiv Singapura, u utorak od 11.00.

Kurir sport / Sportske.net