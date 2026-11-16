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Iako ima svih pet porazanaša selekcija ipak drži i dalje sudbinu u svojim rukama.

1/10 Vidi galeriju Foto galerija sa Marakane Foto: Pedja/STARSPORT, Luka Milosavljevic/Starsport

Holandija je trenutno lider u našoj grupi sa 11 bodova, ispred Grčke i Nemačke sa po osam. I naš poslednji rival ima veliki motiv u poslednjoj utakmici, pošto je ulog plasman u plej-of Lige nacija, a za taj cilj potrebno im je da osvoji više ili isto bodova kao "panceri" u poslednjem kolu.

Kada su Orlovi u pitanju, situacija je poprilično dobra, s obzirom na poražavajući učinak i neke zaista loše partije...

Kako bi Srbija ostala iznad Turske i otišla u baraž, neophodno je da pobedi, odigra nerešeno ili čak izgubi do tri gola razlika od Grčke! Uz to, i poraz od četiri gola razlike je dovoljan, ukoliko to ne bude 4:0 (manje datih golova u gostima, Srbija bi ispala), već sa datim makar jednim golom (5:1, 6:2...). U slučaju datog makar jednog gola, samo poraz sa pet ili više golova razlike eliminisao bi našu ekipu.

Srbija zahvaljujući porazima Češke u Hrvatskoj i Turske u Francuskoj trenutno ima za četiri gola bolju gol-razliku u odnosu na direktne rivale. Trenutno sa učinkom od četiri data i jedanaest primljenih golova, četa Veljka Paunovića ima dobru poziciju.

Česi i Turci su na po -11 gol-razlici, s tim što je Češka zbog manjeg broja datih golova već ispala direktno u B diviziju.

Kako bi Srbija ostala iznad Turske i otišla u baraž, neophodno je da pobedi, odigra nerešeno ili čak izgubi do tri gola razlika od Grčke! Uz to, i poraz od četiri gola razlike je dovoljan, ukoliko to ne bude 4:0 (manje datih golova u gostima, Srbija bi ispala), već sa datim makar jednim golom (5:1, 6:2...). U slučaju datog makar jednog gola, samo poraz sa pet ili više golova razlike eliminisao bi našu ekipu.