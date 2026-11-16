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19:34

Dva špica u napadu

Selektor Veljko Paunović izabrao je startnu postavu za meč u Volosu.

Srbija će poslednju utakmicu u Ligi nacija početi sa dva špica. U vrhu napada su Mitrović i Jović. Iza njih je prilično defanzivna vezna linija, dok je iznenađenje Stefan Bukinac na levom beku.

17:30

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17:14

Sastavi

GRČKA - SRBIJA

Stadion: Pantesaliko, Volos

Sudija: Majkl Oliver (Engleska)

GRČKA: Mandas - Rota, Mavropanos, Kulierakis, Cimikas - Zafeiris, Androucos - Karecas, Pavlidis, Colis - Duvikas. Selektor: Ivan Jovanović

SRBIJA: Petrović - Eraković, Milenković, Babić, Bukinac -  Nedeljković, Sergej, Maksimović, Lukić - Mitrović, Jović. Selektor: Veljko Paunović