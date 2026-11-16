Grčka i Srbija imaju rezultatski imperativ, Heleni u borbi za drugo mesto koje vodi u četvrtfinale, a Orlovi u borbi za baraž.

Grci će morati da čekaju razvoj situacije na utakmici Nemačka - Holandija. Srbija ne sme da izgubi sa pet ili više golova razlike, a ne odgovara joj ni svi rezultati gde je pobeda Grčke izražena sa četiri gola razlike.