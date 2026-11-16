GRČKA - SRBIJA: Ofanziva Orlova, Paunović sa dva špica počinje meč! Iznenađenje na levom beku
Fudbaleri Srbije u poslednjoj utakmici Lige nacija gostuju Grčkoj.
Utakmica se od 20.45 igra u Volosu.
Grčka i Srbija imaju rezultatski imperativ, Heleni u borbi za drugo mesto koje vodi u četvrtfinale, a Orlovi u borbi za baraž.
Grci će morati da čekaju razvoj situacije na utakmici Nemačka - Holandija. Srbija ne sme da izgubi sa pet ili više golova razlike, a ne odgovara joj ni svi rezultati gde je pobeda Grčke izražena sa četiri gola razlike.
Dva špica u napadu
Selektor Veljko Paunović izabrao je startnu postavu za meč u Volosu.
Srbija će poslednju utakmicu u Ligi nacija početi sa dva špica. U vrhu napada su Mitrović i Jović. Iza njih je prilično defanzivna vezna linija, dok je iznenađenje Stefan Bukinac na levom beku.
Tabela
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Sastavi
GRČKA - SRBIJA
Stadion: Pantesaliko, Volos
Sudija: Majkl Oliver (Engleska)
GRČKA: Mandas - Rota, Mavropanos, Kulierakis, Cimikas - Zafeiris, Androucos - Karecas, Pavlidis, Colis - Duvikas. Selektor: Ivan Jovanović
SRBIJA: Petrović - Eraković, Milenković, Babić, Bukinac - Nedeljković, Sergej, Maksimović, Lukić - Mitrović, Jović. Selektor: Veljko Paunović