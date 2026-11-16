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Uefa je jednoglasno predložila Dijaloa na hitno sazvanom sastanku Izvršnog komiteta, koji broji 21 člana i u čijem sastavu je i predsednik Fudbalskog saveza Francuske, navodi se u saopštenju evropske kuće fudbala.

"Filip Dijalo prihvatio je poziv da se kandiduje", dodaje se u saopštenju i ističe Dijalovo "bogato iskustvo u svim segmentima fudbala".

Očekuje se da će se Dijalo pridružiti iskusnom japanskom fudbalskom funkcioneru Kozou Tašimi na izborima u martu. Nameru da se kandiduje izrazio je i bivši fudbaler Totenhema Ramon Vega. Rok za podnošenje kandidatura, koji je odredila Fifa, ističe u sredu u ponoć po srednjoevropskom vremenu.

Aktuelni predsednik Fife Đani Infantino bori se za četvrti predsednički mandat, u trenutku kada se suočava sa najvećom krizom tokom gotovo 11 godina na čelu svetske kuće fudbala.

Krizu je izazvao njegov kontroverzni plan iz jula da se privatnim investitorima omogući kupovina udela u organizaciji Svetskog prvenstva.

Dijalo je od 2023. godine na čelu Fudbalskog saveza Francuske, član je Izvršnog komiteta Uefa, a tokom karijere obavljao je i različite funkcije u francuskim i međunarodnim fudbalskim organizacijama.

"U svetlu ozbiljne zabrinutosti zbog pravca u kojem se Fifa kreće, nacionalni savezi pozvali su na ponovno uspostavljanje jedinstva i poverenja unutar svetske fudbalske zajednice. Izrazili su puno poverenje u Filipa Dijaloa, smatrajući da je on pravi izbor za rukovodstvo koje je neophodno kako bi se ostvario taj cilj", navela je Uefa.

Fudbalski savez Francuske bi u utorak na sastanku svog rukovodstva trebalo da potvrdi kandidaturu Filipa Dijaloa.