Dodajte Kurir u vaš Google izbor

Slušaj vest

Šestorica optuženih iz Torcidinog navijačkog kortea produžen je istražni zatvor, dok ih je 14 pušteno na slobodu uz mere opreza.

Jedan optuženih još je nedostupan pravosudnim organima, dok je jedan na izdržavanju druge zatvorske kazne.

1/7 Vidi galeriju Torcida Split Foto: Tom Dubravec / imago sportfotodienst / Profimedia, Maja Prgomet / Zuma Press / Profimedia, Luka Kolanovic / imago sportfotodienst / Profimedia

Prema neslužbenim informacijama Dalmacije danas, optuženima koji su pušteni na slobodu određene su mere opreza koje uključuju zabranu prisustvovanja fudbalskim utakmicama Hajduka i obavezni su redovno da se javljaju nadležnoj policijskoj stanici.

Puštanje na slobodu ne znači i oslobađanje od optužbi, a krivični postupak protiv njih nastavlja se pred nadležnim pravosudnim organima.

Velika grupa navijače Torcide je 15. oktobra uoči utakmice Hajduka i Ajaxa na splitskom Poljudu organizovali su prošetali ulicama grada prema stadionu. Tokom povorke deo navijača je uzvikivao nacističke i antisemitske pokliče.

Prema navodima tužilaštva, optuženi su se nalazili u prvim redovima organizovane navijačke povorke i predvodili uzvikivanje pokliča kojima se izražavala nesnošljivost prema pripadnicima jevrejske etnoreligijske grupe. Tužilaštvo je za optužilo predložilo bezuslovne zatvorske kazne u rasponu od deset meseci do dve godine.

Grupa navijača Hajduka je u centru Splita skandirala povike "Gazi, gazi Jevreje", "Aušvic, Aušvic", "ustaj Adolfe", "Ajmo, ajmo, ustaše". Pevalo se: "visoke peći potpaljujem ja, dva reda koksa, četiri Jevreja. Jevrej se dere aaa, biće pečenja, radujem se ja." Pevali su pogrdno i o Ani Frank, jevrejskoj devojčici, žrtvi jednog od nacističkih logora.