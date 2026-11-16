Dodajte Kurir u vaš Google izbor

Slušaj vest

Brazilski i svetski fudbal ostali su bez jedne od svojih legendi. Dino Sani, član generacije koja je 1958. godine osvojila Svetsko prvenstvo i nekadašnji fudbaler Milana sa kojim je podigao trofej Kupa evropskih šampiona, preminuo je u 94. godini.

Sani je bio deo reprezentacije Brazila koja je na Mundijalu u Švedskoj stigla do prve titule svetskog prvaka u istoriji. Za nacionalni tim odigrao je 15 utakmica, a tokom bogate igračke karijere nastupao je i za Palmeiras, Boku Juniors i Korintijans.

Posebno mesto u njegovoj karijeri zauzima Milan, sa kojim je 1963. godine osvojio Kup evropskih šampiona, nakon pobede nad Benfikom u finalu.

Po završetku igračke karijere posvetio se trenerskom poslu. Predvodio je brojne velikane brazilskog fudbala, među kojima su Korintijans, Internacional, Palmeiras, Flamengo, Fluminense i Gremio, a radio je i u Boki Juniors, kao i na klupi reprezentacije Katara.

Nakon smrti Marija Zagala 2024. godine, Sani je bio najstariji živi brazilski fudbaler koji je osvojio Svetsko prvenstvo.

Povodom njegove smrti oglasio se i Fudbalski savez Brazila, koji je istakao koliko je njegov doprinos značajan za istoriju tamošnjeg fudbala.

- Dino Sani ostavlja iza sebe nasleđe velikih dostignuća i istoriju koja će zauvek ostati upisana u brazilski fudbal. Izražavamo saučešće njegovoj porodici, prijateljima i navijačima. Počivaj u miru, šampione - navedeno je u poruci saveza.

BONUS VIDEO: