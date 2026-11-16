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Fudbaler Real Madrida Vinisijus Žunior rekao je da se tokom ovog leta osećao preopterećeno zbog spekulacija o transferu, što je doprinelo promenljivoj formi na početku sezone.

1/4 Vidi galeriju Vinisijus Žunior protiv Monaka Foto: SOPA Images, SOPA Images Limited / Alamy / Profimedia

Brazilski 26-godišnji fudbaler je ove sezone u 12 utakmica za Real Madrid postigao jedan gol i imao je tri asistencije.

Tokom leta spekulisalo se da će preći u Arsenal, pošto je ušao u poslednju godinu ugovora sa Realom, ali je na kraju produžio saradnju sa madridskim klubom.

Vinisijus je priznao da nije trenirao koliko je trebalo nakon što je sa selekcijom Brazila u osmini finala završio takmičenje na Svetskom prvenstvu u SAD, Kanadi i Meksiku.

"Mislim da se posle Svetskog prvenstva nisam pripremio onako dobro kako sam mogao jer taj turnir ima ogroman značaj za sve Brazilce. ;Nismo očekivali da ćemo biti eliminisani tako rano. Zato sam odlučio da tokom odmora uživam, odmorim se, opustim i provedem više vremena sa porodicom. Na kraju sam trenirao manje nego prethodnih godina. ;To je možda uticalo na moj početak sezone", rekao je Vnisijus, preneo je Bi-Bi-Si (BBC).

"Pored toga, kada je reč o produžetku ugovora, zbog velikog interesovanja brojnih klubova prošlog leta osećao sam se zaista preopterećeno, kao i zbog cele situacije u Real Madridu. Ipak, sezona je veoma duga", dodao je on.

Vinisijus je u oktobru dobio crveni karton zbog nasilničkog ponašanja, pošto je povukao za kosu vezistu Viljareala Nejtana Salibu, zbog čega je suspendovan na četiri utakmice.

Tokom njegovog odsustva, najskuplje pojačanje u istoriji kluba Jan Diomande iskoristio je priliku na poziciji levog krila i postigao četiri gola.

Vinisijus je u Real Madrid došao 2018. godine iz brazilskog Flamenga, a u svakoj od prethodnih pet sezona postizao je više od 20 golova za klub.

Ekipa Žozea Murinja zauzima drugo mesto na tabeli španske lige sa tri boda manje od najvećeg rivala Barselone, a prvenstveno nastavlja u subotu, kada dočekuje Seltu iz Viga.