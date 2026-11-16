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Selektor reprezentacije Nemačke Jirgen Klop rekao je danas da nije verovao da stvari mogu da budu gore nego u vreme Sepa Blatera, "ali je nekome pošlo za rukom da ih dodatno pogorša", i pozvao je na smenu predsednika Međunarodne fudbalske federacije (Fifa) Đanija Infantina.

1/5 Vidi galeriju Jirgen Klop na klupi Nemačke Foto: Action Press / Shutterstock Editorial / Profimedia

"Pratim fudbal već mnogo godina. Ima ljudi koji o ovome znaju mnogo više od mene. Ipak, mislim da se većina sada slaže da bi promena imala mnogo smisla. Nisam verovao da stvari mogu da budu gore nego u vreme Sepa Blatera, ali je nekome pošlo za rukom da ih dodatno pogorša", rekao je Klop, preneo je Bi-Bi-Si (BBC).

Blater je podneo ostavku na mesto predsednika Fife 2015. godine, usred korupcionaškog skandala, a na funkciji ga je nasledio Infantino, u februaru 2016. godine.

Đani Infantino planira da se kandiduje za novi mandat na izborima u martu, ali se našao pod velikim pritiskom javnosti zbog projekta o prodaji udela Svetskog prvenstva i drugih takmičenja privatnim investitorima, od kojeg je kasnije odustao.

Infantino se izvinio Savetu Fife zbog tog plana, ali mu je rečeno da nije dostojan da vodi svetsku fudbalsku organizaciju ukoliko ne objavi svu dokumentaciju i ne odgovori na ključna pitanja.

"Što se tiče Đanija Infantina, sigurno bi neko ko dođe posle njega mogao bolje da obavlja taj posao", ocenio je Klop.

Evropska fudbalska unija (Uefa) jedan je od najžešćih kritičara Infantina i u više navrata je pozivala na njegov odlazak sa funkcije.

Pripremila je pokretanje krivičnih postupaka protiv Infantina i podnela zahteve pred tri suda u SAD kako bi bila objavljena sva dokumentacija u vezi sa projektom o prodaji udela u svojim takmičenjima.

Rok za zvaničnu potvrdu kandidatura protiv Infantina na izborima za predsednika Fife ističe u sredu u ponoć po srednjoevropskom vremenu.

Bivši trener Arsenala Arsen Venger, koji je direktor za globalni razvoj fudbala Fife, razmatrao je mogućnost da se kandiduje, ali su izvori rekli za BBC Sport da je odustao od te namere.

Uefa je danas predložila predsednika Fudbalskog saveza Francuske Filipa Dijaloa za kandidata, a nekadašnji defanzivac Totenhema Ramon Vega prvi je u oktobru objavio da će se kandidovati.

Svoju nameru da učestvuje najavio je i počasni predsednik Fudbalskog saveza Japana Kozo Tašima.

"Postoje ljudi kojima je zaista stalo do budućnosti fudbala i koji nisu vođeni finansijskim interesima. Kada bi se neko takav pojavio i postao predsednik, mislim da bi to predstavljalo značajan napredak. ;Sigurno postoje ljudi kojima je budućnost fudbala veoma važna i koji u njemu nemaju nikakve finansijske interese", rekao je Klop.