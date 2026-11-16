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1/9 Vidi galeriju Grčka - Srbija, Liga nacija 16.11.2026 Foto: ́яЏՋϓ KŎMđϓ/INTIME NEWS, ׏Ӡ͉ʏӠ VICHOS NIKOS/INTIME NEWS

Grci su osvojili treće mesto sa 11 bodova, koliko su imale Nemačka i Holandija, ali su Grci zbog najslabijeg učinka u trouglu ostali bez plasmana u četvrtfinale.

Jedini gol na utakmici postigao je Jorgos Masuras u 69. minutu.

Uprkos tome što je Srbija bila poslednjeplasirana bez osvojenog boda, obezbedila je plasman u baraž.

Srbija se nije našla među dve najslabije ekipe koje su zauzele četvrto mesto.

"Orlovi" će u petak na žrebu saznati ime rivala u baražu koji se odvija kroz dve faze.

Baraž se odigrava u februaru i martu naredne godine. To znači i da će Srbija kvalifikacije za Evropsko prvenstvo početi tek u junu, a žreb je na programu 6. decembra. "Orlovi" će u Belfastu biti žrebani iz drugog šešira.

Svoje prve utiske nakon meča izneo je selektor Srbije Veljko Paunović.

"Mislim da nam je mentalitet bio dobar. Bili smo dobro organizovani do primljenog gola, prevashodno smo bili dobri u odbrambenim zadacima. Nedostajala nam je igra u protivničkom šesnaestercu kako bismo ugrozili protivnički gol. Negativan ishod usledio je nakon primljenog gola u našem šesnaestercu. Ima dobrih stvari, momci su dali sve od sebe i na tome možemo da gradimo, ali moramo da popravimo igru i učinke."

Potom je izneo zaključke iz svih mečeva.

"Puno informacija. Sve su informacije važne. Pred sobom imam dobru dijagnozu. U ovom trenutku, za ovakvu grupu u kojoj smo bili, nismo spremni. Možda čak i višestrukim zahtevima. Moramo da nastavimo. Momci koji će doći na proleće, popravljanjem forme i uspeha, mogu da doprinesu učinku reprezentacije.", zaključio je Paunović.