Srbija i Grčka igraju utakmicu poslednjeg šestog kola u Ligi nacija
Fudbal
"BRAĆA" GRCI IZVIŽDALI FUDBALERE SRBIJE: Neprijatan doček za Orlove u Volosu
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Specijalni izveštač Kurira iz Volosa: Aleksandar Knežević
Fudbaleri Srbije imali su neugodan doček na stadionu u Volosu uoči meča protiv Grčke.
Deo domaćih navijača zvižducima je dočekao "braću" iz Srbije.
Inače, stadion "Pantesaliko", kapaciteta 22.189 mesta, odavno je rasprodat za ovu utakmicu.
Stadion u Volosu je izgrađen 2004. godine za potrebe Letnjih Olimpijskih igara i dom su Fudbalskog kluba Niki Volos.
Srbija i Grčka igraju utakmicu poslednjeg šestog kola u Ligi nacija.
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