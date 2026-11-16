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Specijalni izveštač Kurira iz Volosa: Aleksandar Knežević

Fudbaleri Srbije imali su neugodan doček na stadionu u Volosu uoči meča protiv Grčke.

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Fudbalska reprezentacija Srbije Izvor: Kurir

Deo domaćih navijača zvižducima je dočekao "braću" iz Srbije.

Inače, stadion "Pantesaliko", kapaciteta 22.189 mesta, odavno je rasprodat za ovu utakmicu.

Stadion u Volosu je izgrađen 2004. godine za potrebe Letnjih Olimpijskih igara i dom su Fudbalskog kluba Niki Volos.

Srbija i Grčka igraju utakmicu poslednjeg šestog kola u Ligi nacija.

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Navijači Srbije u Volosu Izvor: Kurir