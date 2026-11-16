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Lionel Mesi razmatra pokretanje pravnog postupka protiv Fudbalskog saveza Argentine kako bi sprečio korišćenje svog imena, fotografija i lika u komercijalne svrhe, prenosi argentinski "Klarin".

Prema navodima ovog lista, došlo je do ozbiljnog zahlađenja odnosa između legendarnog fudbalera i rukovodstva Saveza, a jedan od glavnih razloga jeste nezadovoljstvo zbog sukoba interesa sa sponzorima.

1/1 Vidi galeriju Lionel Mesi - oproštaj 7.10.2026 Foto: Marcelo MANERA / AFP / Profimedia

AFA je tokom poslednjeg Svetskog prvenstva koristio Mesijev lik u kampanji lokalnog piva, što je stvorilo probleme Argentincu zbog ekskluzivnog ugovora sa američkim brendom "Mihelob". Mesi i njegova porodica navodno su zbog toga morali da se pravdaju poslovnim partnerima za odluke na koje nisu mogli da utiču.

Dodatnu tenziju stvaraju i optužbe na račun predsednika AFA Klaudija Tapije, koji se suočava sa istragama zbog sumnji u finansijske malverzacije. Mesi navodno želi da zaštiti svoj ugled i distancira se od rukovodstva Saveza.

Prema istim informacijama, fudbaler je već angažovao pravne stručnjake, a pripremljen je i zahtev kojim se od AFA traži da prestane da koristi njegov lik i snimke za ostvarivanje komercijalne koristi. Ipak, nije poznato da li je dokument zvanično uručen Savezu.

Ni Mesi ni Tapija za sada se nisu oglašavali ovim povodom. Nezadovoljstvo argentinskog asa dodatno je pojačano i problemima tokom oproštaja od reprezentacije u oktobru.

Podsetimo, Mesi se od nacionalnog tima oprostio posle više od dve decenije, tokom kojih je osvojio Svetsko prvenstvo 2022. godine i dve titule prvaka Južne Amerike.

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