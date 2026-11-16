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Fudbaleri Islanda pobedili su danas na svom terenu u Rejkjaviku selekciju Luksemburga 3:0, u poslednjem, šestom kolu Grupe 4 Divizije C Lige nacija.

Strelci za Island bili su Brinjolfur Vilumson u 25, Andri Gudjonson iz penala u 37. i Mikael Elertson u 50. minutu.

Island je sa 14 bodova završio kao prvi u grupi i naredni ciklus Lige nacija takmičiće se u Diviziji B. Luksemburg je na poslednjem, četvrtom mestu sa tri poena.

U istoj grupi, Estonija je na svom terenu u Talinu pobedila Bugarsku 2:1.

Strelci za Estoniju bili su Patrik Kristal u osmom i Kevor Palumets u 60. minutu.

Gol za Bugarsku postigao je Svetoslav Kovačev u prvom minutu nadoknade poluvremena.

Estonija je druga u grupi sa 12 bodova i takmičenje nastavlja u baražu za plasman u Diviziju B. Bugarska je na trećem mestu sa četiri poena.

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Đorđe Petrović Izvor: Kurir