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Naime sada je majka slavnog Portugalca javno kritikovala dešavanja u nacionalnom timu.

Dolores Aveiro je izrazila zadovoljstvo zbog poraza Portugala od Danske.

"Naravno da je Kristijano Ronaldo bio ljut, prevarili su ga i ja sam takođe ljuta. Poraz protiv Danske potpuno je zaslužen, bila sam srećna", izjavila je Dolores Aveiro.

Njen istup izazvao je novu reakciju selektora, koji je upitan da prokomentariše reči Ronaldove majke.

"Sad još treba da odgovaram majci Kristijana Ronalda?! Ona je dama koju izuzetno poštujem. Šta ona može da kaže? Majka je majka, tu nema šta, razumem njene izjave", poručio je Žorž Žezus

Kasnije je dodatno pojasnio svoj stav

"Stvara se buka? Istina, ali majka je majka i ja to moram samo da poštujem. Majka uvek brani svoju decu, čak i do smrti. Ona je veoma draga majka i mnogo je propatila da bi podigla decu", rekao je portugalski stručnjak.