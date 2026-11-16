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Fudbaleri Crvene zvezde imaju priliku da u subotu stignu do jubilarnog 20. trijumfa u sezoni, kada će na stadionu "Rajko Mitić" od 14 časova dočekati Radnik iz Surdulice u 16. kolu Superlige Srbije.

Crveno-beli su do sada ostvarili 19 pobeda u svim takmičenjima, a iz kluba iz Ljutice Bogdana oglasili su se tim povodom i pozvali navijače da pruže podršku ekipi Alberta Rijere.

1/13 Vidi galeriju FK Crvena zvezda - Kopenhagen Foto: Kurir Sport

Zvezda je ubedljivo prva na tabeli Superlige sa 43 boda, uz učinak od 14 pobeda i jednog remija na 15 utakmica. Beogradski tim još ne zna za poraz u prvenstvu, a gol-razlika od 38:6 dovoljno govori o dominaciji.

Klub je tim povodom objavio i saopštenje koje prenosimo u celosti:

- Najveći deo pobeda naš tim je ostvario u domaćem šampionatu, gde Zvezda zauzima ubedljivo prvo mesto na tabeli sa 43 osvojena boda, uz učinak od 14 trijumfa i samo jednog remija na 15 odigranih mečeva, bez poraza i sa impresivnom gol-razlikom 38:6.

Crveno-beli su zabeležili pobedu u Kupu Srbije, a preostale četiri na evropskoj sceni kroz kvalifikacije za Ligu šampiona, plej-of za Ligu Evrope i ligašku fazu Lige konferencije. Priliku da upišu novi trijumf naši fudbaleri će imati u subotu na stadionu „Rajko Mitić“, a navijači Zvezde će moći da pruže podršku izabranicima Alberta Rijere na putu do 20. pobede u sezoni.

Zvezdaši, vidimo se na Marakani - navode iz Crvene zvezde.

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