Slušaj vest

Fudbaleri Srbije odigrali su prvo poluvreme poslednjeg meča u Ligi nacija bez golova, a stručni konsultant "RTS-a" Rade Bogdanović ponovo je privukao pažnju svojim komentarima.

Bogdanović je pohvalio izdanje Orlova u prvih 45 minuta, posebno golmana Đorđa Petrovića i Luku Jovića, ali je jednom konstatacijom potpuno zbunio gledaoce. Naime, istakao je da je Srbija zapravo igrala sa deset fudbalera, aludirajući na jednog igrača koji, prema njegovom mišljenju, nije dovoljno doprineo igri reprezentacije.

1/7 Vidi galeriju Foto galerija Radeta Bogdanovića Foto: Privatna arhiva

Najpre je pohvalio Petrovića, kojeg je označio kao jednu od svetlih tačaka nacionalnog tima, a potom je posebne reči imao i za Jovića:

- Fenomenalan dečko. Ali, on je, iskreno, i bio naš najbolji igrač u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo na koje nismo otišli. Svaka čast, brani fenomenalno. On je svetla tačka, ako pričamo individualno. I svetla tačka je Luka Jović jer Srbija igra sa deset igrača. Jović je fenomenalno odigrao prvo poluvreme. Ja vrlo dobro znam koliko snage i energije treba da se vratiš na centar da odigraš, da se vratiš, šutneš, padneš, odigraš. Realno, selekcija Srbije je igrala fenomenalno prvo poluvreme jer je igrala sa deset igrača. Drugo, branimo se i nismo primili više od tri gola. Ali i golman je sastavni deo jednog tima. Prvo poluvreme je odlično bilo. Limitirani smo na mnogim pozicijama, ali se pojedini igrači dosta trude i nadomešćuju ostatak kvaliteta ostalih. Ali moram da pomenem ostatak kvaliteta ostalih igrača - rekao je Bogdanović.

Voditeljka RTS-a potom je insistirala da pojasni na koga konkretno misli, ali Bogdanović nije želeo da otkrije ime fudbalera. Umesto toga, ponovio je da je Srbija na terenu imala jednog igrača manje i najavio detaljniju analizu nakon utakmice.

- Ko gleda utakmicu i poznaje fudbal, videće da smo igrali sa deset igrača, da jednog nismo imali na terenu. To ćemo analizirati na kraju meča. Na početku sam rekao, Srbija ne može da igra sa dva centarfora - zaključio je Bogdanović.

BONUS VIDEO: