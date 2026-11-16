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Fudbalsku javnost potresla je vest o smrti nekadašnjeg reprezentativca Vladimira Sekulovskog, koji je preminuo u 46. godini života.

Sekulovski je rođen 1980. godine, a tokom igračke karijere nastupao je za nekoliko poznatih makedonskih klubova, među kojima su Vardar, Teteks, Sloga Jugomagnat i Rabotnički.

Iza sebe je ostavio značajan trag u makedonskom fudbalu, pošto je tokom karijere osvojio nekoliko titula prvaka države, kao i trofeje u nacionalnom kupu.

Ipak, najdublji trag ostavio je u dresu Teteksa, gde je pružao zapažene partije i stekao posebno mesto u istoriji kluba.

Njegov prerani odlazak predstavlja veliki gubitak za makedonski fudbal.

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