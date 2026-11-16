Preminuo je Vladimir Sekulovski, nekadašnji fudbalski reprezentativac, ostavljajući veliki trag u makedonskom fudbalu.
tuga
REGION ZAVIJEN U CRNO! Preminuo nekadašnji fudbalski reprezentativac!
Slušaj vest
Fudbalsku javnost potresla je vest o smrti nekadašnjeg reprezentativca Vladimira Sekulovskog, koji je preminuo u 46. godini života.
Sekulovski je rođen 1980. godine, a tokom igračke karijere nastupao je za nekoliko poznatih makedonskih klubova, među kojima su Vardar, Teteks, Sloga Jugomagnat i Rabotnički.
Iza sebe je ostavio značajan trag u makedonskom fudbalu, pošto je tokom karijere osvojio nekoliko titula prvaka države, kao i trofeje u nacionalnom kupu.
Ipak, najdublji trag ostavio je u dresu Teteksa, gde je pružao zapažene partije i stekao posebno mesto u istoriji kluba.
Njegov prerani odlazak predstavlja veliki gubitak za makedonski fudbal.
BONUS VIDEO:
Reaguj
Komentariši