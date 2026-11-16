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Fudbalska reprezentacija Nemačke deklasirala je Holandiju rezultatom 5:0 u poslednjem kolu grupne faze Lige nacija i na impresivan način obezbedila plasman u četvrtfinale takmičenja.

Nemci su pred svojim navijačima odigrali sjajnu utakmicu i potpuno nadigrali velikog rivala. Šerhant je načeo mrežu Holanđana u 41. minutu, dok je u nastavku usledila prava goleada.

Florijan Virc je pogađao u 60. i 71. minutu, a između njegova dva gola u strelce se upisao i Niklas Šloterbek u 65. minutu. Konačan rezultat postavio je Brajan Gruda u 77. minutu za ubedljivih 5:0.

U drugom susretu grupe Grčka je savladala Srbiju minimalnim rezultatom 1:0, ali joj ni taj trijumf nije bio dovoljan za plasman među osam najboljih selekcija Evrope.

Zanimljivo je da su Nemačka, Holandija i Grčka završile grupnu fazu sa po 11 bodova, pa je konačan poredak odlučen na osnovu međusobnih rezultata. Holandija je zauzela prvo mesto, Nemačka drugo, dok je Grčka završila na trećoj poziciji i ostala bez četvrtfinala.

Srbija je takmičenje okončala na poslednjem mestu u grupi, bez osvojenog boda u šest odigranih utakmica.

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