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1/8 Vidi galeriju Grčka - Srbija, Liga nacija 16.11.2026 Foto: ́яЏՋϓ KŎMđϓ/INTIME NEWS, ׏Ӡ͉ʏӠ VICHOS NIKOS/INTIME NEWS

Grci su osvojili treće mesto sa 11 bodova, koliko su imale Nemačka i Holandija, ali su Grci zbog najslabijeg učinka u trouglu ostali bez plasmana u četvrtfinale.

Jedini gol na utakmici postigao je Jorgos Masuras u 69. minutu.

Uprkos tome što je Srbija bila poslednjeplasirana bez osvojenog boda, obezbedila je plasman u baraž.

Srbija se nije našla među dve najslabije ekipe koje su zauzele četvrto mesto.

"Orlovi" će u petak na žrebu saznati ime rivala u baražu koji se odvija kroz dve faze.

Baraž se odigrava u februaru i martu naredne godine. To znači i da će Srbija kvalifikacije za Evropsko prvenstvo početi tek u junu, a žreb je na programu 6. decembra. "Orlovi" će u Belfastu biti žrebani iz drugog šešira.

Puka sreća i čist splet okolnosti pogledao nas je, verovatno nezasluženo.

Tokom večeri, Slovenija je postala drugi mogući rival Srbije u baražu, pošto je kao gost savladala Severnu Makedoniju i pretekla Škotsku u grupi 1 B lige. Škoti su razbijeni od strane Švajcarske, koja je otišla korak iznad.

Odranije je poznato da je Bosna i Hercegovina kao drugoplasirana u grupi 4 B divizije Lige nacija takođe obezbedila baraž i za sada je jedan od dva potencijalna rivala Orlova.

Preostala dva moguća suparnika u plej-ofu za ostanak / ulazak u A ligu Srbija će saznati u utorak, kada budu odigrani i mečevi u grupama 2 i 3. U grupi 2 Severna Irska i Mađarska imaju 11 i 10 bodova, a sused je trenutno na mestu koje vodi u baraž.

Situacija je po nas daleko komplikovanija u grupi 3, pošto je tamo tzv. Kosovo na drugoj poziciji sa šest, a Irska treća sa pet bodova. Okupirana teritorija južne srpske pokrajine za sada zauzima mesto koje vodi u baraž, i ukoliko ostane iznad Irske i na kraju grupne faze, trebalo bi da UEFA zabrani potencijalni susret dva tima u baražu, shodno tome da Srbija ne priznaje nezavisnost svoje teritorije.

U poslednjem kolu, u grupama 2 i 3 igraju Mađarska - Severna Irska direktan duel za prvu poziciju, odnosno Irska i tzv. Kosovo, takođe direktan okršaj.