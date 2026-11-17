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Fudbalska reprezentacija Srbije doživela je jedan od najtežih rezultatskih neuspeha u svojoj istoriji, pošto je nastup u Ligi nacija završila sa svih šest poraza i bez ijednog osvojenog boda.

Poraz od Grčke (0:1) u poslednjem kolu grupne faze samo je stavio tačku na izuzetno loše izdanje Orlova, koji su u konkurenciji Nemačke, Holandije i Grčke zauzeli poslednje mesto u "Grupi A2". Šest utakmica, šest poraza i nula bodova učinak su koji će se dugo pamtiti, ali ono što posebno zabrinjava jeste podatak da se ovakav scenario u istoriji našeg reprezentativnog fudbala već događao.

1/9 Vidi galeriju Grčka - Srbija, Liga nacija 16.11.2026 Foto: ́яЏՋϓ KŎMđϓ/INTIME NEWS, ׏Ӡ͉ʏӠ VICHOS NIKOS/INTIME NEWS

Naime, Srbija se ovim rezultatom pridružila reprezentacijama Jugoslavije i Srbije i Crne Gore, koje su takođe završavale velika takmičenja bez ijednog osvojenog boda. Poslednji put pre ovog neuspeha to se dogodilo 2006. godine, dok se još jedan takav slučaj dogodio davne 1984. godine.

LIGA NACIJA 2026/27 - ŠEST UTAKMICA, ŠEST PORAZA

Najnoviji neuspeh dogodio se u elitnoj diviziji Lige nacija, gde Srbija nije uspela da osvoji nijedan bod u šest odigranih utakmica.

Orlovi su takmičenje otvorili porazom od Grčke u Beogradu rezultatom 1:2, a potom su istim rezultatom izgubili i od Holandije. Usledio je poraz od Nemačke u gostima (0:2), zatim novi neuspeh protiv Holanđana (1:2), pa poraz od Nemaca na stadionu "Rajko Mitić" (1:3).





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U poslednjem kolu Srbija je gostovala Grčkoj, ali ni tamo nije uspela da prekine crni niz. Domaćin je slavio sa 1:0, pa su izabranici srpskog selektora grupnu fazu završili sa šest poraza, četiri postignuta i 12 primljenih golova.

Posebno je bolno što je Srbija prethodno imala priliku da se takmiči sa najboljim evropskim selekcijama, ali je umesto borbe za četvrtfinale završila na poslednjem mestu bez ijednog boda.

SVETSKO PRVENSTVO 2006. - SRBIJA I CRNA GORA BEZ BODA U NEMAČKOJ

Prethodni slučaj dogodio se na Svetskom prvenstvu 2006. godine u Nemačkoj, kada je reprezentacija Srbije i Crne Gore takođe završila grupnu fazu bez ijednog osvojenog boda.

Tadašnji tim našao se u Grupi C, zajedno sa Argentinom, Holandijom i Obalom Slonovače. Već na startu takmičenja usledio je poraz od Holandije rezultatom 1:0, a zatim je usledio jedan od najtežih poraza u istoriji naše reprezentacije.

Argentina je deklasirala Srbiju i Crnu Goru sa čak 6:0, u utakmici koja je ostala upamćena po velikoj nadmoći južnoameričke selekcije. U poslednjem kolu usledio je poraz od Obale Slonovače rezultatom 3:2, čime je takmičenje završeno sa tri poraza, dva postignuta i čak deset primljenih golova.

Srbija i Crna Gora tako je Svetsko prvenstvo završila na poslednjem mestu grupe, bez bodova, a taj rezultat ostao je jedan od najtežih trenutaka u istoriji našeg fudbala.

EVROPSKO PRVENSTVO 1984. - JUGOSLAVIJA DOŽIVELA ISTU SUDBINU

Još jedan takav slučaj dogodio se 1984. godine, kada je reprezentacija Jugoslavije nastupila na Evropskom prvenstvu u Francuskoj.

Tadašnji tim našao se u grupi sa domaćinom Francuskom, Danskom i Belgijom, ali nije uspeo da osvoji nijedan bod. Jugoslavija je najpre poražena od Belgije rezultatom 2:0, potom je Danska slavila sa ubedljivih 5:0, dok je u poslednjem kolu Francuska bila bolja rezultatom 3:2.

Tako je Jugoslavija završila prvenstvo sa tri poraza, dva postignuta i deset primljenih golova. Zauzela je poslednje mesto u grupi, iza Francuske, Danske i Belgije.

Interesantno je da je Jugoslavija u poslednjem susretu protiv Francuske čak uspela da postigne dva gola, ali ni to nije bilo dovoljno da izbegne treći poraz na turniru.

CRNA STRANICA SRPSKOG FUDBALA

Kada se podvuče crta, tri reprezentacije iz naše fudbalske istorije imaju posebno bolnu zajedničku tačku - završavanje grupne faze velikog takmičenja bez osvojenog boda.

Jugoslavija je to doživela 1984. godine na Evropskom prvenstvu, Srbija i Crna Gora 2006. na Svetskom prvenstvu, a sada je i samostalna Srbija ponovila taj neslavni učinak u Ligi nacija.

1/8 Vidi galeriju Fudbalska reprezentacija Srbije - Pripreme za Ligu nacija Foto: Fss

Razlika je u tome što su prethodne dve reprezentacije imale po tri utakmice u grupnoj fazi, dok je aktuelna generacija imala čak šest prilika da dođe do bodova.

Zato je ovaj rezultat posebno bolan i predstavlja ozbiljno upozorenje za budućnost reprezentativnog fudbala. Umesto borbe za plasman u četvrtfinale elitnog ranga Lige nacija, Srbija je takmičenje završila sa šest poraza i nulom na svom bodovnom kontu.

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