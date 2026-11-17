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Fudbalska reprezentacija Srbije prolazi kroz jedan od najtežih perioda u novijoj istoriji, a rezultati pod vođstvom Veljka Paunovića dodatno su pojačali zabrinutost među navijačima. Selektor koji je sa omladinskom reprezentacijom 2015. godine osvojio titulu svetskog prvaka stigao je na klupu A tima sa velikim očekivanjima, ali za sada nije uspeo da donese željeni preokret.

Brojke su prilično surove i najbolje oslikavaju stanje u nacionalnom timu. Paunović je od preuzimanja reprezentacije odigrao ukupno 12 utakmica, računajući završnicu kvalifikacija za Svetsko prvenstvo 2026, prijateljske susrete i Ligu nacija. U tom periodu Srbija je ostvarila samo dve pobede, nije zabeležila nijedan remi, dok je čak deset puta poražena.

1/9 Vidi galeriju Veljko Paunović na klupi reprezentacije Srbije Foto: Kirsty Wigglesworth/AP, Vince Mignott / DeFodi Images / Profimedia, Graham Hunt/ProSports / Shutterstock Editorial / Profimedia

U završnici kvalifikacija za Mundijal Srbija je pod njegovim vođstvom odigrala dva susreta. Najpre je poražena od Engleske u gostima rezultatom 2:0, da bi potom savladala Letoniju sa 2:1 i tako upisala prvu pobedu u Paunovićevom mandatu.

Usledile su prijateljske utakmice, u kojima je reprezentacija nastavila sa promenljivim, ali uglavnom lošim rezultatima. Orlovi su izgubili od Španije sa 3:0, savladali Saudijsku Arabiju sa 2:1, a potom doživeli ubedljive poraze od Zelenortskih Ostrva (3:0) i Meksika (5:1). Tako je u četiri prijateljska susreta zabeležena samo jedna pobeda, uz tri poraza.

Ipak, najteži udarac usledio je u Ligi nacija. Srbija je u elitnoj diviziji takmičenja odigrala šest utakmica i svih šest izgubila. Grčka je slavila dva puta, Holandija takođe dva puta, dok je Nemačka bila bolja u oba međusobna susreta. Na taj način Orlovi su grupnu fazu završili bez ijednog osvojenog boda.

1/5 Vidi galeriju Veljko Paunović pred meč sa Engleskom Foto: John Walton / PA Images / Profimedia

Kada se sve sabere, Paunovićev učinak iznosi dve pobede, deset poraza i nijedan remi na 12 utakmica. Njegova reprezentacija postigla je svega devet golova, dok je primila čak 27, uz negativnu gol-razliku od 18 pogodaka.

Posebno zabrinjava činjenica da je Paunović na klupu Srbije stigao sa velikim ugledom, zahvaljujući istorijskom uspehu sa generacijom do 20 godina na Novom Zelandu 2015. godine. Ipak, rezultati A reprezentacije za sada su daleko od očekivanih.

Umesto rezultatskog preporoda, Srbija je došla do ozbiljne krize, a pred selektorom i Fudbalskim savezom nalazi se veliki posao. Potrebno je pronaći način da se prekine crni niz, stabilizuje ekipa i ponovo vrati poverenje navijača u nacionalni tim.

Kvalifikacije za Svetsko prvenstvo 2026.

- Engleska - Srbija 2:0 - poraz

- Srbija - Letonija 2:1 - pobeda

Bilans: jedna pobeda, jedan poraz, bez remija.

2. Prijateljske utakmice

- Španija - Srbija 3:0 - poraz

- Srbija - Saudijska Arabija 2:1 - pobeda

- Zelenortska Ostrva - Srbija 3:0 - poraz

- Meksiko - Srbija 5:1 - poraz

Bilans: jedna pobeda, tri poraza, bez remija.

3. Liga nacija 2026/27.

- Srbija - Grčka 1:2 - poraz

- Srbija - Holandija 1:2 - poraz

- Nemačka - Srbija 2:0 - poraz

- Holandija - Srbija 2:1 - poraz

- Srbija - Nemačka 1:3 - poraz

- Grčka - Srbija 1:0 - poraz

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