"Kako smo krenuli, tako smo i završili. Šest poraza. Crna zemljo, šta si dočekala. Ono što više brine nas koji volimo fudbal, je šta će da bude od marta meseca, kada krenu kvalifikacije za Evropsko prvenstvo. Ovo je bila utakmica osrednjeg kvaliteta, nije ni 30-40 odsto engleskog ili španskog prvenstva. Pojedini naši igrači vizuelno izgledaju kao da igraju u ligi veterana beogradske lige."

"Sa 10 igrača smo igrali Prvo poluvreme. U drugom poluvremenu je selektor izveo tog igrača, pa je uveo drugog i izgledalo je kao da imamo 11 igrača. Ovde je nekad stvarno teško analizirati, biti priseban, izgledati normalan kada vidite na šta vam liče igrači koji su toliko plaćeni. Ne mogu da kažem da igrači nemaju srce, e sad, imate volovsko i imate mišje srce. Činjenica je da mnogi ne pripadaju internacionalnom fudbalu i nose dres i grb reprezentacije Srbije. To treba otvoreno, jasno i glasno reći. Nadam se da je selektor iz ovih šest poraza izvukao pouke i sagledao na koga može da računa. Moram i da kažem da u ovih šest poraza nismo mogli da računamo na kompletan tim. Sada nije bilo Pavlovića i Kostića, kao jako bitne igrače, nije neke utakmice igrao Milenković, ali mislim da smo dobili Jovića koji je sazreo i koji može mnogo da pomogne. Ali je sve to tanko za naša očekivanja i ono što smo nekada bili", završio je Rade Bogdanović.