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Golman fudbalske reprezentacije Srbije Đorđe Petrović rekao je večeras posle poraza od Grčke da je njegovoj ekipi nedostajalo hrabrosti da od početka utakmice igra onako kako je to činila nakon primljenog gola.

1/9 Vidi galeriju Grčka - Srbija, Liga nacija 16.11.2026 Foto: ́яЏՋϓ KŎMđϓ/INTIME NEWS, ׏Ӡ͉ʏӠ VICHOS NIKOS/INTIME NEWS

"Trebalo nam je više odvažnosti da igramo onako kako smo igrali nakon primljenog gola. Kada nemamo šta da izgubimo, nekako se oslobodimo, igramo visoko, imamo inicijativu i provodimo više vremena na protivničkoj polovini. Nedostajalo nam je odvažnosti da tako igramo od početka i da održimo taj nivo tokom cele utakmice", rekao je Petrović.

Srbija je večeras na gostujućem terenu poražena od Grčke 0:1, u poslednjem, šestom kolu Grupe 2 Divizije A Lige nacija.

02:18 Đorđe Petrović Izvor: Kurir

Petrović je istakao da loši rezultati u Ligi nacija ne smeju da poljuljaju samopouzdanje ekipe, uz poruku da je prioritet opstanak u A diviziji kroz baraž.

"Liga nacija je sada iza nas. Imali smo period u kojem nismo ostvarili pobedu i osvojili nijedan bod, ali najvažnije je da nas to ne poljulja. Kroz baraž moramo da izborimo opstanak u A diviziji, a ovaj period u martu da iskoristimo na najbolji mogući način kako bismo se što bolje pripremili za kvalifikacije za Evropsko prvenstvo", poručio je golman Srbije.