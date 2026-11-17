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Specijalni izveštač Kurira iz Volosa: Aleksandar Knežević

Aleksandar Mitrović, najbolji strelac u istoriji reprezentacije Srbije, bio je surovo iskren nakon poraza od Grčke.

Orlovi su u 6. kolu Lige nacija izgubili od Grčke u Volosu rezultatom 1:0.

"Utisci su loši, izgubili smo utakmicu... Nismo toliko loše stajali defanzivno, ali nam je falilo kvaliteta sa loptom, Bili smo bezopasni, nisko smo stajali i nismo uspeli da budemo opasni po gol, da stvorimo neke šanse. Malo smo posle primljenog gola pokušavali, ali ništa konkretno. Branili smo se, čekali kontru i zasluženo smo izgubili", rekao je Aleksandar Mitrović posle utakmice.

1/9 Vidi galeriju Grčka - Srbija, Liga nacija 16.11.2026 Foto: ́яЏՋϓ KŎMđϓ/INTIME NEWS, ׏Ӡ͉ʏӠ VICHOS NIKOS/INTIME NEWS

Upitan je šta je potrebno Srbiji da bi pravila bolje rezultate.

"Fali nam malo kvaliteta, malo taktičkih i fizičkih zamisli. Igrali smo sa reprezentacijama koje su dosta jače od nas, veći je fokus bio na defanzivi, mislim da smo u nekim trenucima i previše bili fokusirani na defanzivu, izgubili smo lucidnost i ofanzivne karakteristike koje individualno imamo. Težak ciklus za sve nas i veliko iskustvo za neke mlade igrače. Dobili smo par imena koji su se nametnuli, selektor je isprobao 30ak igrača. Velika lekcija za sve nas da vidimo gde smo i šta smo u odnosu na velike reprezentacije. Trenutno je velika razlika između nas i njih. Mnogo više možemo da naučimo u ovakvoj grupi nego u nekon B, ili C grupi. Kao što sam rekao nije nimalo prijatno, ali fokus je na budućnost i probaćemo da okrenemo stvari u našu korist", rekao je centarfor.

Poručuje, ipak, da Srbija možda nije zaslužila da završi grupu sa Grčkom, Holandijom i Nemačkom sa nula bodova.

"Nije realnost. Mislim da je u nekim situacijama možda i sreće falilo, ali trenutno jeste velika razlika Možda smo zaslužili bar bod, ili tri. Igrati protiv ovakvih reprezentacija, oni svaku grešku kažnjavaju. Trenutno smo tu gde jesmo. I da smo danas pobedili ne bi ništa mnogo promenili. Moramo da prihvatimo to i da probamo svi zajedno da naučimo na greškama.

07:13 Aleksandar Mitrović Izvor: Kurir

Usledile su prilično jake reči Mitrovića koji se osvrnuo na trenutna dešavanja u Fudbalskom savezu Srbije.

"Jako teško. Mislim da je generalno, trenutno reprezentativni fudbal, možda slika i prilika svega što se dešava u našem fudbalu. Naš fudbal je na nivou na kojem nije bio dugo godina i klupski i reprezentativni. Slika i prilika svega što se dešava kod nas. Mislim da moramo svi da se zapitamo. I igrači i treneri i struka... Kako dalje i šta dalje... Pitanje je za dublju analizu i za neke ljude koji se bave i koji vode srpski fudbal. Srpski fudbal nije u lepom trenutku, ali je uvek izbacivao i izbacivaće talente. E, sada, kako to najbolje iskoristiti i kako te igrače uvesti i dati im šansu u reprezentaciji i u klupskom fudbalu, to je pitanje na koje nemam odgovor i pitanje za ljude iznad mene".

"Što se mene tiče, na terenu je jako teško i mislim da smo u sličnoj situaciji bili i pre. Videćemo, ima baraž, bitno je da se ostane u ovoj grupi. Mislim da je bolje igrati protiv ovakvih reprezentacija, pa možda i pretrpeti ovakve poraze, nego igrati u B ili C Ligi nacija sa slabijim reprezentacijama gde možda neke pobede i neki rezlutati sakrivaju neke stvari koje ne bi trebalo".