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Fudbalska reprezentacija Srbije proživljava jednu od najgorih godina u svojoj istoriji!

Poraz od Grčke u poslednjem kolu Lige nacija samo je potvrdio katastrofalnu formu Orlova, a brojke koje stoje iza rezultata zvuče gotovo neverovatno. Naš nacionalni tim izgubio je čak devet od deset utakmica odigranih u 2026. godini!

Još poraznije zvuči podatak da Srbija u ovom negativnom bilansu društvo deli sa San Marinom, reprezentacijom koja godinama zauzima samo dno svetskog fudbala. Obe selekcije imaju po devet poraza iz deset mečeva, što je najlošiji učinak među evropskim reprezentacijama u ovoj godini.

Jedina svetla tačka u ovom crnom nizu bila je pobeda nad Saudijskom Arabijom u martu. Sve ostalo pretvorilo se u rezultatski sunovrat.

Ekipa Veljka Paunovića poražena je od Španije, Zelenortskih Ostrva i Meksika u prijateljskim utakmicama, a zatim je usledio potpuni potop u Ligi nacija. Orlovi su dva puta izgubili od Nemačke, dva puta od Holandije i dva puta od Grčke. Tako su takmičenje završili bez ijednog osvojenog boda.

Da stvar bude gora, Srbija je grupnu fazu Lige nacija okončala na poslednjem mestu grupe A2, iza Nemačke, Holandije i Grčke, koje su osvojile po 11 bodova. Ipak, u čitavom ovom rasulu postoji i jedna olakšavajuća okolnost - Orlovi će kroz baraž dobiti priliku da se bore za opstanak u A diviziji.

1/9 Vidi galeriju Grčka - Srbija, Liga nacija 16.11.2026 Foto: ́яЏՋϓ KŎMđϓ/INTIME NEWS, ׏Ӡ͉ʏӠ VICHOS NIKOS/INTIME NEWS

Dok su Turska i Češka ispale u niži rang, Srbiju čeka dodatna borba za spas. Hrvatska i Vels takođe su među reprezentacijama koje će igrati baraž, dok se kao potencijalni rivali našeg tima pominju Bosna i Hercegovina i Slovenija. Konačna slika biće poznata nakon završetka preostalih utakmica.

I dok se u srpskom fudbalu i dalje traže opravdanja, semafor neumoljivo pokazuje istinu - devet poraza u deset utakmica! Srbija je stigla do tačke u kojoj se poredi sa San Marinom, a to je podatak koji sam po sebi zvuči kao fudbalska katastrofa. Orlovi su dotakli dno, a sada više nema prostora za prazna obećanja i nova razočaranja. Vreme je za konkretne odgovore, jer ovakav niz poraza više ne može da se pravda lošim danom, spletom okolnosti ili nedostatkom sportske sreće!